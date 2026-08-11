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Medio Ambiente

Vila de Cruces talará en septiembre los árboles secos de Gres

Una plaga afecta a varios ejemplares del área recreativa, cuyo suelo carece de césped

Un árbol seco, en la Insua de San Ramón. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Un árbol seco, en la Insua de San Ramón. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces prevé retirar en septiembre numerosos ejemplares de árboles que están ya secos en las Insuas de Gres y que ofrecen riesgo de desplome ante cualquier borrasca del próximo invierno.

Meses atrás, los vecino tanto de Gres como de Camporrapado, al otro lado del Ulla, alertaron a la administración de la necesidad de intervenir sobre la vegetación, puesto que hay árboles secos en distintas zonas del área recreativa. Lamentan que en su momento no se hiciese un rareo para favorecer el crecimiento de los árboles con mejor porte, e indican que el suelo está tan pisado que ya no crece ni hierba ni césped. Y es que la cifra de visitas a este enclave es tal que el suelo está demasiado compacto, como un camino, e impide que el subsuelo se drene, aporte aire a las raíces y el árbol pueda seguir creciendo. Los vecinos también conminan a los visitantes a hacer un buen uso de las papeleras, ya que es muy frecuente que aparezcan fuera de ellas residuos de distintos tipos. La Xunta, por su parte, sigue sin ejecutar la retirada de hiedras del viaducto.

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