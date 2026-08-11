La venta de vehículos aumenta un 19% en el primer semestre en Deza y Tabeirós

Las matriculación de vehículos creció con fuerza durante el primer semestre del año en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Entre enero y junio se contabilizaron un total de 817 altas, frente a las 687 registradas en el mismo periodo del curso pasado. El balance deja, por tanto, 130 altas más en un año, lo que supone un incremento del 18,9 %. El comportamiento del mercado confirma así una mayor actividad que la registrada durante los seis primeros meses del pasado ejercicio. En términos absolutos, el aumento equivale a sumar algo más de una veintena de matriculaciones adicionales por mes respecto a 2025. La subida se produce además en un contexto en el que el vehículo particular continúa concentrando el grueso de las operaciones, aunque las altas de vehículos comerciales e industriales mantienen también un peso relevante en algunos de los municipios con mayor actividad económica.

Los turismos volvieron a ser, con diferencia, la categoría más numerosa. Durante los seis primeros meses de 2026 se matricularon 523 unidades, frente a las 444 contabilizadas en idéntico periodo del ejercicio anterior. Son 79 más en solo un año, lo que representa un incremento del 17,8 %. Esta tipología reúne por sí sola el 64 % del total de vehículos matriculados durante el semestre, de modo que prácticamente dos de cada tres nuevas altas correspondieron a automóviles de uso particular. El segundo grupo por volumen fue el de camiones y furgonetas. En este caso, las matriculaciones pasaron de las 97 registradas entre enero y junio de 2025 a las 106 de este año. El crecimiento fue más moderado que en otras categorías, con nueve unidades adicionales y un avance del 9,3 %. Pese a ello, estos vehículos siguen suponiendo una parte importante de las nuevas incorporaciones al parque móvil, especialmente por su vinculación con actividades profesionales, comerciales y de transporte.

Estas cuatro categorías —turismos, camiones y furgonetas, motocicletas y ciclomotores— suman 752 de las 817 matriculaciones registradas en el semestre, algo más del 92 % del total. El resto corresponde a vehículos de carácter más específico. En concreto, durante los seis primeros meses de este año se matricularon también 27 tractores industriales, 28 remolques y semirremolques, cuatro autobuses y seis vehículos encuadrados en otras categorías.

La distribución territorial vuelve a mostrar una fuerte concentración en los municipios de mayor tamaño. Lalín, A Estrada y Silleda reúnen conjuntamente 696 matriculaciones, lo que representa el 85,2 % del total de los ocho concellos analizados. Solo Lalín concentra prácticamente la mitad de todas las altas del semestre y se mantiene a gran distancia del resto.

El municipio lalinense contabilizó 395 altas entre enero y junio, el 48,3 % del conjunto. Los turismos fueron la categoría dominante, con 263 unidades, más de dos tercios de todas las altas locales. A ellos se sumaron 51 camiones y furgonetas, una cifra que sitúa también a Lalín como el municipio con mayor volumen en esta categoría.

Destaca igualmente el registro de 51 ciclomotores. Según la relación analizada, todas las matriculaciones de este tipo contabilizadas en los ocho municipios durante el semestre se concentran en Lalín. El balance local se completa con 17 motocicletas, siete tractores industriales, cuatro remolques y semirremolques y dos autobuses. La variedad de categorías refleja un mercado de matriculación más amplio y diversificado que en el resto de concellos. A Estrada ocupa la segunda posición con 170 vehículos matriculados, el 20,8 % del total. También aquí los turismos constituyen la mayoría, con 114 unidades, exactamente dos tercios del balance municipal. Los camiones y furgonetas alcanzaron las 25 matriculaciones y las motocicletas, 21. La relación incluye además cinco remolques y semirremolques, cuatro vehículos incluidos en otras tipologías y un autobús. Silleda se sitúa en tercer lugar con 131 matriculaciones y concentra el 16 % de todas las altas de las comarcas. Su distribución presenta, sin embargo, una mayor presencia relativa de los vehículos industriales. Los turismos sumaron 68 unidades y los camiones y furgonetas, 15, mientras que se contabilizaron 13 motocicletas.

Especialmente significativo resulta el peso de los tractores industriales y los remolques y semirremolques. Silleda contabilizó 17 matriculaciones de tractores industriales, más de seis de cada diez de las registradas en los ocho municipios, además de 16 remolques y semirremolques. Estas dos categorías suman 33 vehículos, una cuarta parte del total municipal. A ellas se añadieron un autobús y una matriculación correspondiente a otras tipologías.

A considerable distancia aparece Vila de Cruces, con 50. Los turismos volvieron a ser claramente mayoritarios y alcanzaron las 36 unidades, el 72 % de todas las altas del municipio. El resto se distribuyó entre ocho motocicletas, cinco camiones y furgonetas y un vehículo incluido en otras categorías. Vila de Cruces aporta así algo más del 6 % del total registrado en las dos comarcas. Rodeiro cerró el semestre con 23 matriculaciones. Diez fueron turismos, cinco motocicletas y cuatro camiones y furgonetas. A estas cifras se sumaron tres tractores industriales y un remolque o semirremolque. Aunque su volumen absoluto es reducido, el peso de los vehículos vinculados a actividades productivas vuelve a ser apreciable dentro de su balance particular. Forcarei contabilizó 22 matriculaciones durante los seis primeros meses de 2026. Doce correspondieron a turismos, seis a motocicletas y tres a camiones y furgonetas. La relación se completa con un remolque o semirremolque. En su caso, las motos tienen un peso proporcionalmente elevado y representan más de una cuarta parte de todas las matriculaciones locales.

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Agolada alcanzó las 17 altas durante el semestre. Los turismos concentraron 12 ventas mientras que se registraron dos camiones y furgonetas, dos motocicletas y un remolque o semirremolque. Dozón presentó el volumen más reducido de los municipios incluidos en la relación, con solo nueve vehículos matriculados: ocho turismos y un camión o furgoneta.