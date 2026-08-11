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Celebración en el monasterio

Los vecinos de Carboeiro honran a su patrón con una eucaristía

El obispo de Lugo presidió la misa en el monasterio. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El obispo de Lugo presidió la misa en el monasterio. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Los vecinos de la parroquia silledense de Carboeiro celebraron este lunes la festividad de su patrón, San Lourenzo. Se trata de la edición número 53 desde que los vecinos pidiesen al entonces obispo de Lugo, Antonio Ona de Echave, la celebración de un oficio religioso. Ayer fue el responsable de la Diócesis de Lugo, Alfonso Carrasco, el que ofició una misa cantada por la Coral do Corpiño. Al finalizar la eucaristía, con presencia de la alcaldesa, Paula Fernández Pena, hubo música y comida.

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