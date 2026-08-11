Los concellos de Tabeirós-Terra de Montes vigilan el consumo de agua

La falta de lluvias y las elevadas temperaturas han situado el consumo de agua bajo vigilancia en Tabeirós-Terra de Montes, aunque la situación presenta diferencias entre los tres municipios. Forcarei mantiene restricciones nocturnas para recuperar sus depósitos, mientras Cerdedo Cotobade no aplica cortes en la red municipal. En A Estrada tampoco se contemplan restricciones por ahora, aunque el Concello mantiene un seguimiento constante.

En Forcarei, las medidas continúan centradas en las horas nocturnas, mientras durante el día el suministro funciona con normalidad. El objetivo es permitir que los depósitos recuperen capacidad y afrontar los momentos de mayor demanda. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, confirma que la situación se mantiene bajo control, aunque condicionada por la ausencia de precipitaciones. "Seguimos coas restricións nocturnas para recuperar os depósitos. Polo día, funciona con normalidade", explica Cachafeiro.

En Cerdedo Cotobade, el Concello no ha establecido restricciones sobre su red municipal, pero sí se aplican medidas en algunas traídas particulares gestionadas por comunidades de vecinos. El gobierno local mantiene un seguimiento diario después de detectar durante junio una caída importante en el nivel de los depósitos, circunstancia que motivó el envío de una carta a los vecinos reclamando un consumo responsable.

La petición municipal tuvo efecto en el comportamiento de los usuarios, según explica el alcalde, Jorge Cubela, ya que permitió aumentar la vigilancia y reducir consumos. En determinadas traídas de parroquias y aldeas se han aplicado cortes nocturnos o cierres temporales de depósitos para facilitar su recuperación. "Na traída municipal non hai problema de momento. Facemos seguimento e control todos os días, e a raíz da carta houbo máis control e un consumo máis responsable", señala Cubela.

En A Estrada, el escenario es más estable y no se prevén restricciones. El Concello sitúa el consumo diario en torno a 700-800 metros cúbicos, niveles superiores a los habituales del invierno pero asumibles. La prioridad municipal está siendo controlar las pérdidas y localizar con rapidez posibles averías mediante la sectorización de la red pública.

«De momento non hai restricións. Estamos tendo un consumo responsable e a situación está controlada», explica el concejal Óscar Durán, que advierte de que, si la ausencia de lluvias continúa, habrá que valorar nuevas medidas.

El trabajo realizado permite conocer mejor cuánto agua entra y sale de cada zona y detectar antes las fugas. El caso de Codeseda resulta especialmente significativo: frente a picos de 70 y 90 metros cúbicos registrados años atrás, el consumo actual se sitúa por debajo de los 45. Además, una nueva captación aporta unos 40 metros cúbicos y refuerza el abastecimiento.

La sectorización también ha reducido los tiempos de respuesta ante las roturas. Una avería en la zona de las piscinas, por ejemplo, pudo repararse en unas 48 horas. El Concello considera esta capacidad de detección temprana fundamental para evitar que las pérdidas disparen el consumo.

En la playa fluvial de Liñares, la falta de caudal ya se hace visible, aunque no existe peligro inmediato de cierre de la zona de baño. La gestión debe respetar el caudal ecológico del río y limitar la acumulación de agua. Si la meteorología no cambia y continúa sin llover, A Estrada no descarta adoptar nuevas medidas durante agosto.