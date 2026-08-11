Silleda implantará una nueva zona azul en la Avenida do Parque y reordenará el tráfico en varias rúas de los dos cascos

Silleda prevé acometer la renovación de la señalización viaria horizontal en distintas calles de los dos núcleos urbanos a través de una ayuda de la Diputación que permitirá mejorar la visibilidad de esas marcas viarias y reforzar la seguridad tanto de peatones como de vehículos. El presupuesto de este proyecto roza los 48.300 euros y permitirá actuar sobre 5,6 kilómetros de calles, repartido entre los 4,2 del casco de Silleda y los 1,3 del de A Bandeira. Aprovecha esta intervención y las obras de mejora a punto de terminar para implantar una nueva zona azul en la Avenida do Parque. La zona azul ya se implantó en su momento en la Rúa do Progreso y permite que roten las plazas de aparcamiento en una de las áreas más céntricas de la villa.

Los trabajos contemplan la renovación y mejora integral de las marcas viarias existentes, incluyendo las líneas continuas y discontinuas, así como pasos de peatones, líneas de detención, cebreados, zonas de carga y descargar y plazas de estacionamiento. La previsión es poner a punto también las zonas reservadas para conductores con movilidad reducida, señales horizontales de STOP y Ceda el paso, así como flechas de dirección, indicaciones de velocidad y áreas reservadas para autobuses. Las marcas van a ejecutarse con pintura acrílica y microesferas de vidrio para favorecer su visibilidad

En el casco urbano de Silleda, las actuaciones llegarán a las calles República Arxentina; Sociedade Fillos de Silleda; Castrelo; Cartaxena; Pontevedra; Alfonso Trabazo; Estación; Emilio Alonso Paz; Antón Alonso Ríos; Carballeira do Chousiño; Avenida do Parque; Pintor Colmeiro; María Colmeiro; Progreso; Venezuela Ronda de Outeiro. En cuanto al núcleo de A Bandeira, las mejoras se concentran en Rúa da Empanada; Agro do Valo; Deporte; Rúa do Parque y Fernando Penoucos Pájaro. Los trabajos comenzarán ya en A Bandeira la semana que viene y el Concello colocará avisos en las zonas afectadas ya que será necesario restringir el estacionamiento.

Reordenación del tráfico

Al margen de la puesta en marcha de una nueva zona azul en Avenida do Parque, el gobierno local también ejecutará cambios en la ordenación del tráfico, en coordinación con la Policía Local y en aras de mejorar la seguridad en determinados cruces con problemas de visibilidad.

En Silleda, esta reordenación afecta a las calles Cartaxena, Antón Alonso Ríos y su entorno. La rúa Cartaxena muda su sentido de circulación, de modo que se accederá a ella desde la calle Venezuela. Alonso Ríos también cambia su dirección para canalizar el tráfico procedente de Cartaxena y Castrelo. Así, se optimiza la seguridad en las confluencias de estas dos vías con Venezuela, al facilitar la visibilidad y los giros.

En A Bandeira, la modificación se aplica a la Rúa da Empanada. Su último tramo, que discurre entre Lavadoiro y Xeral (la N-525) quedará señalizado como dirección prohibida hacia esa carretera nacional, manteniendo el acceso a los garajes de los residentes. De este modo, los vehículos podrán acceder a la Rúa da Empanada desde la Rúa Xeral, pero no incorporarse a la N-525 desde este punto, puesto que es cruce con escasa visibilidad y en el que ya se produjeron situaciones de riesgo. Durante la ejecución de estos trabajos, como decíamos, será necesario aplicar restricciones puntuales de tráfico y de circulación