Silleda abre el plazo para alegar contra la oferta de seis puestos

El DOG publicó este lunes la aprobación de la oferta de empleo público de Silleda para el presente ejercicio. Dicha oferta, que se difundió semanas atrás ya en el Boletín Oficial de la Pronvincia, incluye seis puestos de empleo: un agente de Policía Local; un arquitecto técnico; un limpiador; un técnico de Medio Ambiente; un conserje-limpiador y un auxiliar de biblioteca.

Con esta publicación en el DOG, Silleda abre un plazo de interposición de recursos. Si la persona afectada opta por un recurso potestativo de reposición, debe formalizarlo en el plazo de un mes a contar desde este martes, 11 de agosto. El plazo será de dos meses, también a contar desde hoy, si opota por un recurso de carácter contencioso-administrativo.

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Vivero de empresas

Por otra parte, el BOP publica la aprobación definitia de la modificación pintual de dos artículos del reglamento de régimen interno del vivero de empresas de Silleda, ubicado en el polígono empresarial Área 33. Los artículos que mudan son los números 10 y 11. El primero se refiere a los cesionarios y usuarios de este centro de emprendiemiento, mientras que el segundo regula la cesión de uso. Además, queda aprobado también de forma definitiva el precio púnlico de este servicio. Los pagos deben abonarse al comienzo de cada trimestre para despachos y cada mes en puestos de coworking.