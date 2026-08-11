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La parroquia de Vilatuxe celebra su segunda jornada festiva

Procesión por el atrio de la iglesia. | ALFONSO SANTOMÉ

Procesión por el atrio de la iglesia. | ALFONSO SANTOMÉ

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La parroquia lalinense de Vilatuxe vivió este lunes la segunda de sus tres jornadas de fiestas en honor a San Lorenzo. Tras una misa solemne y posterior procesión por el atrio de la iglesia la Banda de Música de Vilatuxe ofreció un concierto, mientras que para la verbena la comisión contó con los grupos Fussion y Eureka. Las fiestas se despiden este martes con misa y sesión vermú con Os Trasnos de Doade y verbena será amenizada por la orquesta Charleston y Coco Music.

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