La parroquia de Vilatuxe celebra su segunda jornada festiva

La parroquia lalinense de Vilatuxe vivió este lunes la segunda de sus tres jornadas de fiestas en honor a San Lorenzo. Tras una misa solemne y posterior procesión por el atrio de la iglesia la Banda de Música de Vilatuxe ofreció un concierto, mientras que para la verbena la comisión contó con los grupos Fussion y Eureka. Las fiestas se despiden este martes con misa y sesión vermú con Os Trasnos de Doade y verbena será amenizada por la orquesta Charleston y Coco Music.