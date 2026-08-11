La parroquia lalinense de Bermés celebra el viernes su XXVI Festa do Xamón

La parroquia lalinense de Bermés ultima los preparativos de la XXVI Festa do Xamón, uno de los encuentros gastronómicos más populares del verano en la capital dezana. La organización podrá a disposición de vecinos y visitantes más de 500 raciones de jamón curado y las personas que deseen acudir deberán reservar espacio con la adquisición de un ticket a un precio de 5 euros antes de este miércoles día 12. Las entradas están a la venta en el bar Suso de Carragoso, bar Pepe de Donramiro o el supermercado Xeitoso de Santiso. Con los tickets de reserva de espacio en la mano los asistentes deberán presentarlos el día de la fiesta antes de la cena y por un precio de 10 euros darán derecho a jamón curado, pan, vino, queso, café y una jarra conmemorativa. Además, se recomienda al público que contacte con la comisión para informarle del número de personas que compondrán cada grupo de comensales con el fin de facilitar la disposición de las mesas en el campo de la fiesta.

Tras la cena la verbena será amenizada por el dúo Platino, la charanga Europa y el fin de fiesta correrá a cargo de los pinchadiscos Cacharelo y Efrén. Durante la celebración, al mismo tiempo, se sortearán dos lotes de productos consistentes en un jamón donado por la empresa Embutidos Lalinense, un lote de vinos y licores, un queso y un aspirador. Las rifas se podrán comprar por un euro.

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La actividad festiva no finalizará con la cita gastronómica pues Bermés celebra este fin de semana sus festejos en honor a Santa María y San Roque. El sábado día 15 habrá misa solemne a las 13.15 horas y posterior sesión vermú amenizada por la Banda de Música de Vilatuxe, que repetirá con un concierto a las 20.00 horas. Durante la tarde la organización preparará diversos juegos tradicionales para los más pequeños. Las fiestas de Bermés finalizarán el domingo 16 con una eucaristía solemne también a las 13.15 horas, mientras que la sesión vermú estará protagonizada por el grupo A Carballeira de Cercio, formación que dará un pasacalles vespertino por los lugares de la parroquia. Además, cabe indicar que el campo de la fiesta estará cubierto todos los días y la organización agradece a la Comunidade de Montes de Bermés su colaboración para hacer posible estas fiestas, agradecimiento que extiende al conjunto de los vecinos.