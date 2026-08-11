Recuerdo vecinal
Música y poesía en el homenaje de Ponte do Barco
Redacción
El próximo jueves tendrá lugar una nueva edición del homenaje a Francisco Arca y Secundino Bugallo en Ponte do Barco (Pedre). El acto, convocado por vecinos y por el Colectivo A Lumieira, partirá de la Casa do Pobo de Pedre a las 20:00 horas. Desde allí, las personas participantes se desplazarán a pie hasta el lugar donde se encuentra la placa que recuerda a los dos dirigentes sindicalistas y republicanos locales, asesinados por falangistas hace 90 años.
Está previsto que, alrededor de las 20:30 horas, comiencen las intervenciones de diferentes colectivos culturales y memorialistas. El acto contará también con poesía a cargo de Susana Sanches Arins y con varias actuaciones musicales que completarán esta jornada de homenaje y reivindicación de la memoria popular ocultada de la comarca de Terra de Montes.
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