La muestra de artesanía contará con una docena de participantes

La Mostra de Artesanía será, un año más, una de las propuestas que acompañarán la celebración de As Nosas Músicas de Couso. Entre las propuestas estará As Nosas Músicas · tenda oficial, junto a Pampillo Store, especializada en artes gráficas e ilustración, y Maril Música, que ofrecerá instrumentos de percusión tradicionales gallegos.

La muestra también contará con Na Ristra, dedicada al traje tradicional gallego y a productos de uso cotidiano inspirados en esta indumentaria; A Contravento, con ropa y complementos de diseño gallego; Artesanía JMR, especializada en percusión tradicional, e Instrumentos de Troula, centrada en instrumentos de percusión.

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La ilustración y los complementos tendrán presencia de la mano de Ailai Estudio, con láminas y bolsas de tela ilustradas, y Miss Tradi, que llevará accesorios, pañuelos, mantones y bordados. Por su parte, Isabel Reicemil ofrecerá sus tradicionales sombreros de paja. Completan la propuesta Ouveo Artesanía, con bisutería y complementos elaborados en madera y piel e inspirados en la joyería tradicional gallega, y Xabier de Castro, especializado en trabajos de cuero y metal.