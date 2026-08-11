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As Nosas Músicas

La muestra de artesanía contará con una docena de participantes

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Redacción

A Estrada

La Mostra de Artesanía será, un año más, una de las propuestas que acompañarán la celebración de As Nosas Músicas de Couso. Entre las propuestas estará As Nosas Músicas · tenda oficial, junto a Pampillo Store, especializada en artes gráficas e ilustración, y Maril Música, que ofrecerá instrumentos de percusión tradicionales gallegos.

La muestra también contará con Na Ristra, dedicada al traje tradicional gallego y a productos de uso cotidiano inspirados en esta indumentaria; A Contravento, con ropa y complementos de diseño gallego; Artesanía JMR, especializada en percusión tradicional, e Instrumentos de Troula, centrada en instrumentos de percusión.

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La ilustración y los complementos tendrán presencia de la mano de Ailai Estudio, con láminas y bolsas de tela ilustradas, y Miss Tradi, que llevará accesorios, pañuelos, mantones y bordados. Por su parte, Isabel Reicemil ofrecerá sus tradicionales sombreros de paja. Completan la propuesta Ouveo Artesanía, con bisutería y complementos elaborados en madera y piel e inspirados en la joyería tradicional gallega, y Xabier de Castro, especializado en trabajos de cuero y metal.

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