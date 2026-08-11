Un lalinense, estafado con 6.000 euros con lotería falsa

Un lalinense fue estafado por dos varones con supuestos boletos de lotería premiados que resultaron ser falsos. El vecino, de 81 años, fue abordado a las 11.00 horas del pasado 7 de julio mientras paseaba por la calle Donramiro por un varón que simulaba padecer una discapacidad intelectual que le mostró varios boletos de lotería.

Instantes después apareció un segundo hombre manifestando poseer la lista oficial de premios del sorteo e informando a la víctima que los boletos estaban agraciados con 35.000 euros, ofreciéndole a este lalinense uno de ellos a cambio de 6.000 euros en efectivo. El estafado aceptó y se trasladó junto a los dos timadores a una sucursal bancaria del municipio para retirar la suma acordada de 6.000 euros en billetes y ya una vez recepcionado el dinero los dos estafadores se dieron a la fuga en un turismo.