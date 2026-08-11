Lalín ultima el dispositivo para vivir con seguridad el eclipse en el Altar do Sol

El Concello de Lalín tiene preparado un dispositivo especial de movilidad y seguridad para la celebración, este miércoles, del eclipse total de Sol, en el Altar do Sol, en Alperiz. La concejala de Educación, Cultura, Turismo y Política Lingüística, Begoña Blanco, hace un llamamiento a la colaboración de las personas asistentes para que una cita que reunirá previsiblemente una gran cantidad de personas, se desarrolle con seguridad. La edil anunció que las reservas para los autobuses, las comunicaciones de asistencia y las confirmaciones hasta la mañana de este martes, ya superaban el millar de personas.

«Estamos ante unha oportunidade excepcional para contemplar un fenómeno astronómico histórico nun dos enclaves megalíticos máis singulares de Lalín. Queremos que o público veña preparado, con tempo suficiente e seguindo sempre as indicacións da organización e dos servizos de seguridade», señala Begoña Blanco.

La concejala recomienda planificar previamente el desplazamiento, agruparse en el menor número posible de vehículos y llegar a la zona antes de las 19.30 horas. «Non debemos agardar ao último momento para evitar as aglomeracións nas estradas de acceso. A concentración de vehículos pode provocar retencións e dificultar tanto o estacionamento como o traballo dos equipos de seguridade», advierte Blanco.

Para ordenar la llegada del público, el Concello dispondrá de dos grandes aparcamientos al pie de la finca en la que se celebra el evento, atendidos por personal municipal, que se encargará de distribuir los vehículos y orientar a los asistentes. El dispositivo contará con la participación de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil, bomberos y un amplio dispositivo de voluntarios de Protección Civil y personal municipal.

Cortes de tráfico

La edil avisa que entre las 20.15 y las 20.45 horas quedará interrumpido el tráfico rodado en el trecho situado frente al predio en el que se celebra el evento, coincidiendo con los momentos centrales del eclipse. Durante ese período, la circulación será desviada cara a Alperiz y hacia la Parada, pero no se permitirá el acceso a la contorna inmediata del recinto para evitar luces, ruidos, movimientos de vehículos o cualquier otra interferencia durante la observación. Aquellas personas que por algún motivo necesitasen acceder a esa hora, lo podrán hacer de forma exclusiva desde la entrada a Cadrón en dirección Parada.

«Pedimos comprensión e colaboración. Trátase dun corte puntual, limitado ao momento de maior interese astronómico co que buscamos protexer o público, facilitar o labor dos especialistas e crear as mellores condición posibles para vivir a totalidade», explica Blanco.

El programa se dividirá en dos grandes partes. La primera tendrá carácter divulgativo y estará conducida por el comunicador Manuel Vilariño, que ejercerá como maestro de ceremonias. El evento se desarrollará mediante una conexión simultánea por streaming con la playa das Catedrais, en Ribadeo, otro de los puntos gallegos desde los que se seguirá el fenómeno.

El arqueólogo Víctor García será el encargado de explicar la historia, las características y el significado del Altar do Sol y del conjunto megalítico de Alperiz. La dimensión astronómica correrá a cargo del profesor José Ángel Docobo y de la astrónoma y científica Paula Cambeses que intervendrán conjuntamente antes, durante y después del eclipse.

La segunda parte comenzará una vez acabado el eclipse, y estará dedicada a la música, con las actuaciones de Caamaño&Ameixeiras a las 21.00 horas, Fillas de Cassandra a las 22.00 horas y el dj Kike Varela a partir de las 23.00 horas. A medianoche está prevista una nueva intervención divulgativa para orientar la observación de las Perseidas.

Desde el Concello de Lalín solicitan a los asistenten que tengan respeto al entorno natural y arqueológico, y que en la medida de lo posible se evite dejar basura o producir deterioros en los alrededores. También recuerda que en el recinto estarán situados seis puestos de comida rápida, además de puestos de bebidas para aquellas personas que deseen reponer fuerzas en el propio recinto.

Otras propuestas

Antes de que comience el eclipse, a las 19.30 horas se realizará una andaina nocturna teatralizada de 5 quilómetros que partirá desde el aparcamiento del Monte do Carrio de Lalín. Los asistentes visitarán los petroglifos del propio monte y después vivirán la representación teatral a cargo de Fantoches Baj.

Preparativos para la observación del eclipse en San Miguel de Castro, en A Estrada. / Cedida

Lalín no será el único lugar en el que se podrá disfrutar de este eclipse. También en Agolada, pero desde la Aldea do Monte, en Ventosa, dará comienzo a las 19.30 de este miércoles una andaina para observar el eclipse. Una ruta que concluirá en el mirador del Monte Farelo y en la que los participantes irán acompañados por un guía que irá explicando observaciones.

En Vila de Cruces también vivirán una noche especial este 12 de agosto. A las 19.30 horas el astrónomo Eduardo Ojero realizará una explicación previa a la observación en el mirador del Alto da Madanela. Posteriormente y para disfrutar de las perseidas los asistentes se dirigirán al antiguo Campo de Fútbol de Piloño que abrirá a las 23.00 horas, aunque el comienzo de la actividad será a las 23.55 horas. Mientras que en Silleda se ha habilitado el punto de observación en Castros de Toiriz, y en Rodeiro son dos los espacios en los que vecinos y visitantes podrán disfrutar del evento: Espasante y el Mirador de Val de Camba. Además, los más pequeños de este municipio vivirán una noche especial en el Monte Suíme, donde acamparán y realizarán diversas actividades.

Por su parte, en A Estrada, el espacio de observación en San Miguel de Castro está preparado, con accesos acondicionados y un área de estacionamiento, que estarán regulados a partir de las 18.00 horas. Una hora después comienzan las actividades con motivo del eclipse en Forcarei. A las 19.00 horas arrancará una andaina desde la Praza da Igrexa hasta el Observatorio Astronómico, desde donde se podrá seguir el fenómeno astronómico. Asimismo, quienes lo deseen también lo podrán seguir en la zona del Pabellón de Deportes de Soutelo de Montes, a partir de las 19.30 horas.

Recomendaciones a seguir

Los asistentes a cualquiera de los puntos habilitados en las comarcas para la observación deben tener en cuenta que solo se deben emplear las gafas específicas que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015, que se debe seguir estrechamente las instrucciones de su uso y las indicaciones de los especialistas.

No se deben emplear gafas rayadas, perforadas, dobladas o deterioradas, ni filtros caseros, radiografías, cristales ahumados o dispositivos similares. Se recomienda el uso de protección solar y llevar gorra, sombrero o algún elemento que proteja la cabeza, así como el uso de vestimenta y calzado cómodos.

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Entre las recomendaciones también está la de llevar una silla plegable u otro asiento para aquellas personas que lo necesiten, y añadir una prenda de abrigo para la noche. Por último, se recomienda mantener especialmente vigiladas a los menores de edad para asegurarse de que emplean correctamente la protección ocular.