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Forno reclama una estrategia municipal contra la sequía

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redacción

Lalín

Los socialistas lalinenses instan al gobierno local a elaborar una estrategia municipal contra la sequía para afrontar los períodos de escasez de agua y garantizar el suministro ante un problema que para su portavoz, Alba Forno, «deixou de ser excepcional para converterse nunha realidade á que Lalín ten que adaptarse». Entiende que el gobierno pida responsabilidad a la ciudadanía, pero dice que el Concello debe actuar dando ejemplo.

Lamenta que no existan políticas preventivas y por eso plantea una estrategia para reducir la vulnerabilidad del suministro en verano, medidas acompañadas de una monitorización permanente de la red municipal de abastecimiento para localizar fugas y actuar sobre ellas, pérdidas que además de no haber sido incluidas en el nuevo contrato municipal, pueden llegar hasta el 30%. Además, Forno plentea la recuperación de las traídas vecinales o pequeños sistemas tradicionales de abastecimiento existentes en el rural.

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Respecto a la programación de ocio Xoga Lalín valora que se optase por reducir a la mitad o eliminar en días los hinchables que precisan agua. «Outros anos criticamos que se pedira á poboación aforrar mentres se consumían milleiros de litros en actividades lúdicas e respondéronos demagóxicamente dicindo que estabamos en contra da diversión dos nenos, pero este ano danos a razón», concluye Alba Forno.

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