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Victoria de Nala

Cuatro estradenses participan en la Liga Gallega de Agility

Cuatro estradenses participan en la Liga Gallega de Agility.

Cuatro estradenses participan en la Liga Gallega de Agility. / CEDIDA

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Cuatro estradenses disputaron el pasado fin de semana una nueva jornada de la Liga Gallega Agility. Entre todos ellos volvió a destacar la pequeña Nala, de Ana Masaguer, que se llevó el triunfo en su categoría y ya acaricia la victoria en la liga. Masaguer también hizo debutar a Antha, un shetland se fue tercero en la primera jornada y venció en la segunda. También compitieron Iván Domínguez, que fue segundo en Promoción 50, Silvia López,con un border collie, y Paula Paz, también con un border collie.

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