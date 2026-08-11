Cruces congregará a medio millar de personas en el Alto da Madanela, en Carbia

Vila de Cruces estima que el Alto da Madanela, el punto habilitado para visionar el eclipse total de sol de este miércoles, reunirá a medio millar de personas. Los aparcamientos estarán abiertos de 17.00 a 10.00 horas, de forma exclusiva para los vehículos que formalizaron su inscripción días atrás. Las personas que no se hayan inscrito pueden acudir a este enclave y tendrán otra zona de aparcamiento, con un número indeterminado de plazas, pero no podrán subir hasta las 18.00 horas. El Concello indica que una vez que se complete el aforo de estas zonas de estacionamiento, quedarán cerradas.

El astrónomo Eduardo Ojero realizará una explicación previa al comienzo del eclipse. El Alto da Madanela ofrecerá una oscuridad total durante 20 segundos, entorno a las 20.30 horas. Ojero insiste en la necesidad de emplear gafas homologadas y extremar las precauciones con los niños y niñas. Apunta que hay que colocarse las gafas mirando al suelo. Este astrónomo vallisoletano afincado en Piloño también guiará el miércoles desde las 23.00 horas el visionado de las Perseidas, ya desde el antiguo campo de fútbol de la parroquia de Piloño.