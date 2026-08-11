Cerdedo Cotobade avanza en la recuperación de sus antiguas rectorales

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha dado un nuevo paso para recuperar las antiguas rectorales de Valongo y Quireza con la adjudicación de los proyectos técnicos para rehabilitar ambos inmuebles. La actuación busca preservar dos elementos del patrimonio parroquial y, al mismo tiempo, dotarlos de nuevos usos que permitan ponerlos al servicio de los vecinos.

La contratación se tramitó mediante un procedimiento abierto simplificado y se dividió en dos lotes, correspondientes a la redacción de los proyectos de rehabilitación de las rectorales de Valongo y Quireza. A la convocatoria concurrieron tres empresas, resultando primera en ambos lotes OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación SLP, que obtuvo una puntuación de 93,31 puntos en cada propuesta.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó la importancia de este avance y señaló que la adjudicación permite entrar en una fase decisiva para definir técnicamente la recuperación de los dos edificios. El objetivo, explicó, es evitar el deterioro de un patrimonio con un importante valor para las parroquias y conseguir que vuelva a tener actividad y utilidad para la población.

La iniciativa se integra en la política municipal de recuperación de inmuebles y espacios vinculados a la identidad de las parroquias. En este sentido, el regidor defendió la necesidad de evitar que estos edificios permanezcan cerrados o abandonados y apostó por convertirlos en espacios recuperados y funcionales capaces de generar actividad.

Las antiguas casas rectorales forman parte de la memoria colectiva de las parroquias y su rehabilitación permitirá conservar elementos relevantes del patrimonio local. La redacción de los proyectos servirá ahora para determinar las actuaciones necesarias en cada inmueble y concretar técnicamente las futuras obras.

Para Cubela, el avance demuestra el cumplimiento de una hoja de ruta basada en atender las parroquias mediante proyectos concretos. El Concello pretende que la recuperación de Valongo y Quireza permita preservar estos espacios y aprovechar su potencial como nuevos recursos municipales.

La actuación persigue, además, reforzar la vida social de ambas parroquias. El gobierno local considera que recuperar patrimonio no implica únicamente conservar edificios, sino también devolverles vida, crear nuevos espacios para la ciudadanía y generar oportunidades de actividad en el ámbito rural.