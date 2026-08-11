Aplacados los dos incendios de Rodeiro: extinguido el de Arnego, tras arrasar 26 hectáreas, y controlado el de Carboentes, tras quemar 20

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que permanecía activo desde el sábado en la parroquia de Arnego, en la localidad pontevedresa de Rodeiro, que calcinó 25,72 hectáreas.

Así, tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en su actualización de esta mañana, el fuego quedó extinguido sobre las 21.50 horas de este lunes.

Finalmente, el incendio afectó a una superficie total de 25,72 hectáreas, de las cuales 14,74 corresponden a monte arbolado y las restantes 10,98 a raso.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 19 agentes, 29 brigadas, 21 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y dos aviones.

Mientras, permanece controlado desde las 22.48 horas del domingo el incendio iniciado el sábado en la parroquia de Carboentes, también en el ayuntamiento de Rodeiro.

Noticias relacionadas

Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas y para su extinción se movilizaron, por el momento, tres técnicos, 18 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.