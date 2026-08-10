Música y tradición
Soutelo celebra las Festas de San Roque e O Carme
Redacción
Soutelo de Montes celebrará los días 15, 16 y 17 de agosto las Festas de San Roque e O Carme 2026, con un programa que combina tradición, música y actividades para todas las edades.
Comienzancon una churrascada vecinal en el Parque Venezuela y una sesión musical de DJ Chito. El domingo estará protagonizados por los actos en honor a San Roque, con pasacalles y actuaciones de Os Abrentes de Cerdedo, además de una misa solemne. Por la tarde habrá una fiesta acuática en la Praza dos Gaiteiros y, por la noche, actuarán 7 Motivos y Skandall DJ.
El lunes, día dedicado a la Virxe do Carme, habrá pasacalles con Os D’aquí, misa solemne, actividades infantiles y el II Campionato de Chave Memorial Tino Vieitez y I de Petanca. La jornada y las fiestas concluirán por la noche con Grupo Galia y 3.com.
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