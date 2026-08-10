La Mostra de Artesanía de Agolada también se convierte en escenario de performances

La Mostra de Artesanía de Agolada, que organiza el Concello y que cuenta con la colaboración de la Deputación, abre este martes su 29ª edición en el antiguo recinto feiral de Os Pendellos. Este enclave ya acogió a comienzos de julio otra cita, Corazón da Artesanía, que en este caso depende de la marca Artesanía de Galicia y que, como en el caso del evento de mañana, quiere dar a conocer las creaciones en joyería, cuero, madera o incluso textil.

La Mostra de Artesanía quedará inaugurada a las 12.00 horas con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Garatuxeiros. A media tarde, en las Caballerizas, los y las más jóvenes tendrán la oportunidad de participar en un taller de elaboración de jabón, a partir de las 16.30 horas. También para el público infantil está prevista la actuación de Charlatán Rodríguez, en la Rúa da Parranda. Este espectáculo que dirige Fran Rei y que protagoniza Félix Rodríguez narra la llegada a una aldea de un vendedor que consigue que le compren «medicinas que non necesitan e solucións para problemas inexistentes», Tras su paso por Agolada, este espectáculo podrá verse el día 15 en A Coruña. Su paso por localidades de la provincia se enmarca en el programa provincial +Escénicas, destinado a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Por la noche, en torno a las 21.30 horas está previsto un concierto en la Praza do Concello con The Teta's Van.

El miércoles 12, también en la Praza do Concello, recala el espectáculo de danza «Auga e terra, a pel do territorio», también dentro del citado programa provincial. En esta ocasión, Giovanni Peixoto e Inés Piñeiro muestran su tercera colaboración juntos (las anteriores fueron «Ni pío» y «Cuentos enmaletados»). Podremos ver una performance que pudo expandirse gracias a la colaboración de la coreógrafa Marion Sage y del director de teatro visual Wagner Cintra. A su remate, el público podrá trasladarse a la Rúa da Parranda para participar en el concierto de música pop rock español que ofrece Suso Aboy. Ya por la tarde, a las 18.00 el público infantil tiene una nueva propuesta, Flash, una historia en torno a un fotógrafo ambulante de hace 100 años. Sus instantáneas cobraron vida, lo que se traduce en una mezcla de magia, humor y teatro gestual.

Como remate de la Mostra de Artesanía dos formaciones artísticas locales, Bico da Balouta y la Coral Polifónica de Agolada, ofrecen el espectáculo musical y visual, con pantalla gigante, «Aquam Latam, desde a orixe». Será en la Praza do Concello y darán relevo a un concierto de Leirabuxo.

Seráns nos Pendellos

Por otra parte, la programación musical en Os Pendellos continuará el 22 de este mes, así como el 12 y el 19 de septiembre. El día 22 actúa el trío Django Électrique, mientras que el 12 será el turno de The Black Jackets y el 19, del cuarteto Valentín Caamaño. Todas las actuaciones comienzan a las 21.00 horas y la entrada es inversa, de modo que cada asistente paga al final del espectáculo la cuantía que considera justa o que su bolsillo puede permitirle.