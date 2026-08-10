Recreación da Guerra da Independencia
Os labregos de Ponte Ledesma volven eclipsar a Napoleón
Os guías turísticos Suso Martínez e Daniel Lindh, acompañados pola veciñanza das dúas beiras do Ulla, recrean os enfrontamentos de 1809 do exército da Xunta de Trasdeza contra as tropas francesas
«Imos loitar contra os franceses, que queren cruzar a ponte. Veñen dende Compostela, e imos facerlle fronte. Ai lalelo ai lalalo. No 1809, esta ponte defedin-e. Miñas donas, meus señores, non se esquezan de min-e, non se esquezan de min-e». Son os versos que a veciñanza de Gres e de Camporrapado recitou, acompañada polas pandereteiras Muxicas da Silveira, durante a recreación das dúas escaramuzas que mantiveron o 6 e o 9 de marzo un exército de paisanos (o segundo día foron máis de 800, fronte a 2.500 soldados galos) contra as tropas de Napoleón para impedir o seu paso por Ponte Ledesma e o avance cara ao sur de Galicia.
Á entrada deste viaducto, pero do lado de Gres, hai un monolito que doou en 2009 Roberto Rivas en lembranza destas batallas. O filósofo danés Søren Kierkegaard, que naceu poucos ano despois das invasións do exército francés, decía que hai unha diferencia entre "acordarse de algo" e "lembrarse de algo". O monolito, para os visitantes da ponte e das Insuas de Gres, sirve para que se acorden de que neste lugar á beira do Ulla morreu xente tentando frear ao que daquelas eran as mellores tropas do mundo. E agora eses versos do exército civil tamén servirán para que veña á memoria esa batalla. Pero ademais dende 2018, a veciñanza dos dou lados do río organiza unha recreación xunto ao historiador e guía turístico Suso Martínez que sirve sobre todo lembrar e para reflexionar sobre eses feitos, porque seguen tan presentes na memoria popular que 200 anos despois nestas terras ainda quedan cans que se chaman Soult e Ney, como os dous mariscais do imperio francés que loitaron en Galicia, e tamén mantén pervive com saúde o Entroido da Ulla, que simboliza ese enfrontamento pero xa non bélico, senón dialéctico.
Cada ano, a visita guiada muda. Así que esta vez Suso Martínez exerceu de Napoleón e de narrador, mentres Daniel Lindh daba corpo ao xeneral inglés Atkinson, que coordinaba dende Vigo á Xunta de Trasdeza. Nesta ocasión, Benito Martínez, nomeado comandante do exército labrego o 3 de marzo de 1809, cobrou vida grazas a Xosé Silva, veciño de Lestedo que en 2025 encarnou ás tropas francesas, e uns 30 veciños representaron a ese exército labrego que hai dous séculos estaba conformado sobre todo por xentes de Boqueixón, de Cruces e de Cira, pero que este domingo contou con integrantes ata de Bilbao.
No Campo do Río Suso Martínez explicou cómo se organizou a Xunta de Trasdeza e o exército, apoiados pola nobreza e pola Igrexa. Mencionou batallas similares noutros puntos de España, como a de Mansilla e Las Mulas e, xa na ponte e simbolizando o exército francés, sufriu primeiro o abucheo dos labregos, armados con paus, angazos e fouces, e despois mantivo un breve duelo de espadas con Atkinson. Pode que Robert Atkinson non fose un personaxe de verdade, e tampouco Natalí Martínez, pero Kierkegaard tamén dicía que podemos adornar os nosos recordos....
Foi xa nas Insuas de Gres, tanto na dos columpios como na de San Ramón onde o público lembrou a masacre do exército francés ao seu paso por este lado do Ulla, o 19 de marzo, con víctimas con nome e apelidos, como Manuel Espinosa, do Pazo de Cascaxide. O seu can guiou aos soldados ata Manuel que estaba agochado xunto ao pozo. Foi alí onde o mataron. Pero o seu nome sigue vivo grazas ás actas de toda a contenda que nestes 200 anos gardou a familia de Roberto Rivas e os arquivos das parroquias de Cruces e Trasdeza. Un ano máis, a valentía dos aldeanos eclipsou, ainda que só fose por uns días, a un dos mellores estrategas da Historia.
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