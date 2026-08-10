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Patiñas da Estrada

Una gata pierde una pata tras quedar atrapada entre las rejas de un pub

La gata se recupera tras su operación.

La gata se recupera tras su operación. / Cedida

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Lois Docampo

A Estrada

Una gatita de apenas dos meses ha tenido que ser sometida a una amputación después de quedar atrapada entre las rejas de un pub y sufrir un grave desgarro en una de sus patas. La pequeña fue encontrada este martes por una mujer que, tras descubrir la situación, la trasladó de inmediato a un hospital veterinario de urgencia.

Según explica la asociación Patiñas da Estrada, los veterinarios comprobaron que el animal presentaba una fractura y un desgarro de extrema gravedad. Debido a la magnitud de las lesiones, no fue posible salvar la extremidad y los profesionales tuvieron que proceder a su amputación.

La gata se recupera tras su operación.

La gata se recupera tras su operación. / Cedida

Desde la entidad lamentan especialmente la situación por la corta edad del animal. «Con solo dos meses no queremos ni imaginar el dolor y el miedo que tuvo que pasar esta pequeña», señalan desde Patiñas, que confía en que pueda recuperarse progresivamente de las heridas.

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A la atención de la gatita se suma ahora el coste de la intervención quirúrgica y de los cuidados veterinarios que precise durante su recuperación. La asociación señala que no dispone de subvenciones y que su actividad depende fundamentalmente de las aportaciones de socios y donaciones. Por ello, solicitan la colaboración de quienes quieran contribuir a sufragar los gastos.

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