Patiñas da Estrada
Una gata pierde una pata tras quedar atrapada entre las rejas de un pub
Una gatita de apenas dos meses ha tenido que ser sometida a una amputación después de quedar atrapada entre las rejas de un pub y sufrir un grave desgarro en una de sus patas. La pequeña fue encontrada este martes por una mujer que, tras descubrir la situación, la trasladó de inmediato a un hospital veterinario de urgencia.
Según explica la asociación Patiñas da Estrada, los veterinarios comprobaron que el animal presentaba una fractura y un desgarro de extrema gravedad. Debido a la magnitud de las lesiones, no fue posible salvar la extremidad y los profesionales tuvieron que proceder a su amputación.
Desde la entidad lamentan especialmente la situación por la corta edad del animal. «Con solo dos meses no queremos ni imaginar el dolor y el miedo que tuvo que pasar esta pequeña», señalan desde Patiñas, que confía en que pueda recuperarse progresivamente de las heridas.
A la atención de la gatita se suma ahora el coste de la intervención quirúrgica y de los cuidados veterinarios que precise durante su recuperación. La asociación señala que no dispone de subvenciones y que su actividad depende fundamentalmente de las aportaciones de socios y donaciones. Por ello, solicitan la colaboración de quienes quieran contribuir a sufragar los gastos.
- Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas
- Las terrazas convierten el centro de Vigo en una yincana
- Denuncian que Moaña impide el uso de un bajo comercial por irregularidades de un edificio en el que sí permite vivir
- El último verano del Carrito que endulzó Vilagarcía durante 60 años
- ¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto
- La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
- La hazaña de dos abuelos de 92 y 83 años en Cíes: Mario y Alsira conquistan la isla junto a su nieto
- «Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»