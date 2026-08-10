Una gata pierde una pata tras quedar atrapada entre las rejas de un pub

Una gatita de apenas dos meses ha tenido que ser sometida a una amputación después de quedar atrapada entre las rejas de un pub y sufrir un grave desgarro en una de sus patas. La pequeña fue encontrada este martes por una mujer que, tras descubrir la situación, la trasladó de inmediato a un hospital veterinario de urgencia.

Según explica la asociación Patiñas da Estrada, los veterinarios comprobaron que el animal presentaba una fractura y un desgarro de extrema gravedad. Debido a la magnitud de las lesiones, no fue posible salvar la extremidad y los profesionales tuvieron que proceder a su amputación.

La gata se recupera tras su operación. / Cedida

Desde la entidad lamentan especialmente la situación por la corta edad del animal. «Con solo dos meses no queremos ni imaginar el dolor y el miedo que tuvo que pasar esta pequeña», señalan desde Patiñas, que confía en que pueda recuperarse progresivamente de las heridas.

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A la atención de la gatita se suma ahora el coste de la intervención quirúrgica y de los cuidados veterinarios que precise durante su recuperación. La asociación señala que no dispone de subvenciones y que su actividad depende fundamentalmente de las aportaciones de socios y donaciones. Por ello, solicitan la colaboración de quienes quieran contribuir a sufragar los gastos.