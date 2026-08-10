A Estrada realizará nuevas mejoras en el Punto Limpio

El Concello de A Estrada llevará hoy a su Xunta de Goberno Local el inicio del expediente de contratación de las obras de mejora del Punto Limpo de Penerada, una actuación que contará con una ayuda de 80.000 euros y que permitirá continuar modernizando estas instalaciones municipales después de los trabajos que ya se realizaron recientemente en este recinto para adaptarse a las nuevas normativas en materia de gestión de residuos.

Esta nueva intervención contempla varias mejoras destinadas a reforzar tanto la seguridad como la funcionalidad del recinto. Entre las actuaciones previstas se encuentra la ampliación de la zona cubierta por las cámaras de vigilancia, la construcción de una rampa de acceso y la instalación de una caseta específica y adecuada para el almacenamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Según se recoge en las bases de esta ayuda la contratación de estos trabajos estará reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social, que serán los únicos que podrán concurrir al procedimiento.

Esta actuación se suma a otras inversiones previstas por el Concello para seguir mejorando la gestión de los residuos. En este sentido, A Estrada fue recientemente escenario de la presentación de la resolución de una nueva convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a mejorar la gestión de los residuos en las entidades locales.

El municipio recibirá en esta convocatoria 233.000 euros, la mayor financiación concedida a un concello de la provincia de Pontevedra. Los fondos permitirán acometer distintas actuaciones destinadas a modernizar y mejorar el servicio municipal de recogida y tratamiento de residuos.

En concreto, la ayuda financiará una campaña de información y sensibilización sobre la recogida separada de biorresiduos, la adquisición de un vehículo eléctrico específico para la recogida de materia orgánica, la modernización del punto limpio fijo y la compra de un punto limpio móvil. Este último permitirá acercar el servicio a las parroquias y facilitar a los vecinos la entrega de residuos especiales.

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Cabe recordar que, a pesar de esta modernización, la gestión del punto limpio ha recibido recientemente críticas por parte del BNG «La propaganda dura un día, pero la realidad está ahí todos los días», afirmaron.