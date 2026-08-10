La Diputación prevé una vendimia más temprana y abundante de lo normal

La Diputación, a través de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, destaca que las revisiones realizadas esta semana confirman el excelente estado sanitario general de las viñas de la provincia, una situación que permite prever una vendimia muy abundante y también más temprana de lo habitual. De hecho, si las condiciones metereológicas previstas se mantienen, la recogida podría comenzar incluso antes de la última semana de agosto.

Las revisiones realizadas esta semana confirman también una incidencia muy reducida del oídio, y a estas alturas, con la vendimia en el horizonte, la principal recomendación es reforzar las medidas preventivas para reducir la presencia de la botrite, otra de las grandes amenazas. Se aconseja la instalación de las trampas amarillas que permitan disminuir parte de la población adulta. Del mismo modo, el personal técnico insiste en que resulta fundamental eliminar y destruir las cepas afectadas o sospechosas de padecer la enfermedad, especialmente en las zonas demarcadas y en sus proximidades, para evitar su propagación.