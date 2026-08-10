Cultura, deporte, gastronomía y tradición se dan cita este mes de agosto en Cerdedo Cotobade

El Concello de Cerdedo Cotobade celebra este mes de agosto actos relacionados con la cultura, el deporte, ocio y convivencia vecinal con una programación que se desenvolverá a lo largo de once jornadas y pensada para todos los públicos.

La programación, concentrada principalmente en Carballedo aunque con actividades también en otros puntos del municipio, combina conciertos, eventos deportivos, homenejes, cine, gastronomía y actividades al aire libre.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la observación del eclipse solar en el Observatorio de Cotobade, el homenaje a Antonio Pousada, la proyección del documental San Simón, la exhibición de Jiu Jitsu, los conciertos de Rosa Cedrón, Budiño y Roi Casal, la fiesta Holi, el Día del Niño, el Burger Fest, el cine de verano y la andaina nocturna. A las iniciativas previstas para estos once días se suman el homenaje a Wenceslao Cabezas Polo, el teatro Retrincos de Castelao y el Festival Areabesta.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que esta programación «é o reflexo dun modelo de concello dinámico, vivo e con ambición, no que a cultura deixa de ser un elemento accesorio para converterse nunha ferramenta de cohesión social, promoción do territorio e xeración de oportunidades». En este sentido el primer edil también subrayó que «seguimos aproveitando todas as vías de financiamento e a colaboración institucional para ofrecer máis actividades, de maior calidade e pensadas para todos os públicos, desde os máis pequenos ata persoas maiores».

Cubela también puso en valor el respaldo de otras administraciones para hacer posible esta programación, agradeciendo la colaboración de la Xunta de Galicia y de la Deputación de Pontevedra, «cuxo apoio resulta fundamental para seguir ampliando unha oferta cultural diversa, descentralizada e accesible para á veciñanza».

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Desde el gobierno municipal animan tanto a los vecinos como a los visitantes a participar en las diferentes actividades. «O verdadeiro éxito desta programación non se mide só pola calidade dos artistas ou das propostas, senón pola implicación da xente. Queremos que as rúas, as prazas e os espazos públicos se convertan durante todo o mes en lugares de encontró, convivencia e desfrute compartido», afirmó el alcalde.