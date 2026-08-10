Confraternidad
Comida anual de la Banda de Música Municipal de A Estrada
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La Banda de Música Municipal de A Estrada celebró el pasado sábado su tradicional fiesta anual en las instalaciones de la playa fluvial de Liñares. La jornada contó con una comida de confraternidad, en un ambiente de convivencia entre los integrantes de la agrupación y personas vinculadas a la banda. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, asistió al encuentro, donde compartió la jornada con los miembros de la Banda de Música Municipal, realizando también una fotografía conjunta.
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