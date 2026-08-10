El artista Manuel González expone en el restaurante O Cazador

El pintor Manuel González, más conocido para muchos como «Picasso», expondrá media docena de obras en el restaurante O Cazador, de O Foxo. Cabe recordar que los cuadros del conocido artista estradense ya se pueden encontrar y adquirir en varios establecimientos del municipio como el Restaurante Liñares, A Bodeguilla y, más recientemente, en el Restaurante Regatos, de Liñares, entre otros. Conocido por sus cuadros costumbristas, Picasso está encaminando en los últimos tiempos su obra hacia los retratos.