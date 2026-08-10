Alerta amarilla por elevadas temperaturas en Deza y Tabeirós desde este lunes

La Xunta activó para este lunes 10 la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia. Una alerta que afectará a todos los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós: Lalín, Silleda, Rodeiro, Dozón, Vila de Cruces, Agolada, A Estrada, Forcarei y Cerdedo Cotobade.

Tal y como ha precisado el Gobierno gallego, según MeteoGalicia, a partir de este lunes una masa de aire cálido procedente del sur de la península ibérica comenzará a entrar en Galicia. Esto, combinado con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes. Una situación de calor que continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior de la Comunidad.

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En este contexto, la Xunta ha activado el nivel amarillo de alerta por altas temperaturas en los municipios del interior de Pontevedra y la montaña de Ourense. Además de los nueve concellos de Deza y Tabeirós, en la provincia también están sobre aviso: O Campo Lameiro, A Caniza, Covelo, Cuntis, Fornelos de Montes, A Lama y Moraña.