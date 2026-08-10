Meteorología
Alerta amarilla por elevadas temperaturas en Deza y Tabeirós desde este lunes
Redacción
La Xunta activó para este lunes 10 la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia. Una alerta que afectará a todos los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós: Lalín, Silleda, Rodeiro, Dozón, Vila de Cruces, Agolada, A Estrada, Forcarei y Cerdedo Cotobade.
Tal y como ha precisado el Gobierno gallego, según MeteoGalicia, a partir de este lunes una masa de aire cálido procedente del sur de la península ibérica comenzará a entrar en Galicia. Esto, combinado con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes. Una situación de calor que continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior de la Comunidad.
En este contexto, la Xunta ha activado el nivel amarillo de alerta por altas temperaturas en los municipios del interior de Pontevedra y la montaña de Ourense. Además de los nueve concellos de Deza y Tabeirós, en la provincia también están sobre aviso: O Campo Lameiro, A Caniza, Covelo, Cuntis, Fornelos de Montes, A Lama y Moraña.
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