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Agolada y Silleda acogen el programa de la Xunta 'Verán de Lecer Consumo'

La campaña está centrada en cuestiones como los derechos del consumidor y la publicidad

José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración.

José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. / Jesús Prieto / ECG

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Redacción

Silleda/ Agolada

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, a través del Instituto Galego de Cosumo e da Competencia continúa desarrollando la campaña Veráns de Lecer Consumo, un programa gratuito puesto a disposición de todos los ayuntamientos gallegos con el objetivo de fomentar entre la infancia y la juventud hábitos de consumo responsable mediante propuestas educativas y de ocio. Durante lo que resta de agosto, la campaña reforzará su presencia sobre el territorio con un calendario que llegará a 25 localidades de las cuatro provincias gallegas entre las que se encuentran Agolada y Silleda, y que en el total de la campaña llegará a más de 5.800 personas de 91 concellos con más de 255 actividades.

El programa está compuesto por distintas propuestas adaptadas a diferentes edades de las personas participantes y centradas en cuestiones como el consumo responsable, los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la publicidad o el consumo en la red. Se incluye Xogueteando: un lecer diferente, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años, y A xincana do consumo responsable, para niños y niñas de entre 7 y 12 años, a las que se suman otras propuestas como Publicistas por un día, Dereitos das persoas consumidoras o actividades específicas sobre el consumo digital.

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