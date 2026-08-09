Vila de Cruces examina del carné práctico de conducir... carretillas

A los que nos criamos en una aldea siempre nos sorprende por qué a un urbanita le cuesta tanto aprender estas tres cosas: andar en bicicleta sin ruedines y perder el miedo a caer en medio de las ortigas, ser capaces de dormir con el canto de las ranas en época de apareamiento y conducir una carretilla sin que se le caiga la carga ni la horquilla clavada encima. Vila de Cruces, desde hace casi un par de décadas, intenta remediar lo de equilibrarse con una carretilla. Miolos de Fume en 2006 intentó darle un toque de originalidad a las fiestas patronales de A Piedade y hoy en día, ese espíritu festivo y de comunidad que siempre ha caracterizado a los vecinos y vecinas de este municipio sigue igual de fresco.

Dos jóvenes "novatos" en la prueba. / Bernabé / Amanda Castro

Este año, el Rali cumplió 19 ediciones y congregó a 14 vehículos. Nunca se sabe el número de participantes hasta que comienza el concurso, y tampoco cómo irán decorados los vehículos. Sus conductores y ocupantes también sorprendieron al público: algunas parejas acudieron engalanadas con corbata, otras con la respectiva L, no se sabe si porque era su primera vez en el concurso o porque hacían alusión al carné de conducir. Eso sí, todos acabaron «pasados por agua» como dice el refrán. Y no es porque lloviese, sino porque una de las pruebas más complicadas de superar es la balsa de agua colocada junto al centro educativo. Tiene una suave pendiente que, claro, obliga al viajero a caer. Así que una de dos: o vuelve a subirse a la carretilla o ayuda a su compañero a sacarla de la balsa cuanto antes y cumplir con los tiempos del recorrido.

Un tramo que obliga a esquivar cinta de obra y cajas de cerveza. / Bernabé / Amanda Castro

La organización mantiene las otras tres pruebas, repartidas por distintos escenarios: un tramo de inicio en la Praza Juan Carlos I, la conocida y temida «costa das carretillas», que bien podría llamarse «pared» por su desnivel y, por último, la prueba en la Praza da Igrexa. No hay premios en metálico, pero sí invitación a refrescos y bebidas a modo de «pausa para la hidratación», como en el Mundial de Fútbol y trofeos. Y ya que les menciono el Mundial: desde hace semanas estaban a la venta camisetas conmemorativas del Rali. La música, durante toda la prueba, corrió a cargo de la charanga Os Pendellos, de Agolada.

Los ganadores del certamen de este años son, por este orden, las siguientes parejas: Alberto y Dani; Daniel y Eric Pampín y Richi y Enzo. Pins y Roque se llevaron el galardón a los más originales. Pero desde la organización resaltan que también la creatividad de dos jóvenes, Mauro y Ramón, los más jóvenes del concurso y que acudieron disfrazados de basureros. «Había tamén parellas vestidas de superheroínas e de Doraemon e Novita», indican los responsables del Rali.

Programación festiva

La música, en realidad, estuvo presente durante toda la jornada sabatina debido a las fiestas de A Piedade, que ya habían comenzado el viernes con la cena de peñas. Ayer actuaron Vai Nela, Unión Musical Ponteledesma y ya, en la verbena, Banda Versións Anos 80 y Los Extraños Pasajeros.

Los vehículos y sus ocupantes siempre compiten en estilismo. / Bernabé / Amanda Castro

El programa de hoy domingo incluye un pasacalles a las 12.00 horas con la Artística de Merza, que acompañará la procesión posterior a la misa de las 13.00 horas y ofrecerá un concierto a las 20.30 con Miguel Torres y Luis Rey. La verbena estará amenizada por Panorama City la discoteca móvil Eme Music con Carlos López.

El lunes, Punteirolo se encarga del pasacalles de las 12.00 horas, y del concierto posterior a la misa solemne, que comienza a las 13.00. Xuntounos Ela actuará a las 20.00 horas y la verbena comienza a las 23.30 horas, de la mano de Los Coleguitas y la discoteca móvil Chocolate.