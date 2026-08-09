Vecinos de Carboentes hacen frente a las llamas con tractores y cisternas

Más de 40 hectáreas fueron afectadas por los dos incendios que se produjeron este sábado en el municipio de Rodeiro. Ambos fueron estabilizados este domingo, según la información remitida por Medio Rural remitido a primera hora de la mañana. El fuego de Arnego, que comenzó a las 15.59 horas del sábado y afectó a más de 20 hectáreas consiguió ser estabilizado a las 00.50 horas. En su control trabajaron 12 agentes, 15 brigadas, 10 motobombas, una pala, 4 helicópteros y 2 aviones.

Por su parte, en el mismo municipio, también se estabilizó a las 9.17 horas el fuego en Carboentes. Un incendio que afectó también a una superficie de más de 20 hectáreas.

Los vecinos de la zona no dudaron ni un segundo en colaborar con la extinción, manejando cisternas y tractores de agua para frenar el avance de las llamas que se quedaron a unos cientos de metros de casas y granjas. Viendo el peligro en el que se encontraban, los vecinos rápidamente pusieron a salvo al ganado que estaba pastando por los alrededores y se pusieron manos a la obra para intentar controlar la situación lo antes posible. «Las llamas se acercaron mucho a casas y a otras naves, porque había dos o tres focos en esta zona y nos quedamos rodeados por el fuego», explica Sergio Cibeira , vecino de Torre de Carboentes, quien también añade que «esta es una zona donde hay bastante ganadería».

Los vecinos actuaron con mucha rapidez al ver como ardían los rulos de silo, que fueron los grandes afectados por el incendio. «Había veciños carrexando e comenzaron a ver o lume que se iniciou xa pegado a unhas granxas», indica Cati Somoza, del Partido Popular de Rodeiro. Los habitantes de la zona sospechan que el incendio pudo ser provocado, ya que afirman que un foco se puede producir por causas naturales, pero dos ya es sospechoso. Además, destacan que al estar la tierra tan seca las llamas se expandieron con mucha rapidez. Asimismo, reconocen y ponen en valor la rapidez con la que llegaron los medios de extinción que llevaron a cabo el operativo.

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La Consellería de Medio Rural desplazó a la zona 2 técnicos, 11 agentes, 15 brigadas, 15 motobombas, una pala, 3 helicópteros y 4 aviones. «Por fortuna no hubo que lamentar daños personales», señalaba el alcalde en funciones, Alberte Lamazares.