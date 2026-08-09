Música tradicional galega
San Xurxo presenta unha Noite Folk cun cartel de luxo e carácter solidario
A asociación aproveitou para entregar un donativo de 2.073 euros a Asanog
A Asociación Cultural de San Xurxo de Vea presentou a XIII edición da Noite Folk, un dos principais eventos culturais da parroquia e unha cita xa consolidada dentro do calendario de música tradicional de A Estrada. O acto contou coa participación do alcalde estradense, Gonzalo Louzao, que destacou o papel dos festivais folk de San Xurxo de Vea, Couso e Callobre como referentes da música tradicional no rural galego.
A Noite Folk celebrarase o venres 4 de setembro ás 21.30 horas e servirá, un ano máis, como preludio das festas das Dores. Durante a presentación, o alcalde puxo en valor a colaboración entre a Administración, o tecido empresarial e as asociacións culturais para facer posible a continuidade deste tipo de iniciativas e salientou a capacidade destes eventos para converter A Estrada nun referente da cultura tradicional.
Pola súa banda, desde a organización explicouse que o cartel desta edición busca ofrecer unha representación diversa das distintas formas de entender e vivir o folclore galego. Entre as principais propostas figura Xosé Lois Romero & Aliboria, un dos nomes máis destacados da escena actual, xunto con Galegada de Bailables e Os Argalleiros, que achegarán a súa particular visión dos instrumentos e formacións tradicionais. O programa completarase coa actuación das Lagharteiras, como representación da tradición oral, as voces femininas e o legado das cantareiras galegas.
A presentación serviu tamén para agradecer o apoio das empresas colaboradoras, fundamental para o desenvolvemento das actividades culturais da asociación. A organización subliñou a importancia desta colaboración privada, que se suma ao respaldo das administracións públicas.
O acto tivo, ademais, un marcado carácter solidario. A Asociación Cultural de San Xurxo de Vea fixo entrega a Asanog dun donativo de 2.073 euros, correspondente á recadación dunha xornada solidaria celebrada na parroquia na contorna da carballeira do local social. A iniciativa contou coa colaboración do Concello da Estrada, empresas e establecementos da zona e numerosos veciños e veciñas, que contribuíron tanto economicamente como coa achega de alimentos para a celebración.
Durante a entrega, representantes de Asanog explicaron o labor que desenvolve a entidade desde a súa creación en 2012 para ofrecer apoio ás familias e aos nenos e nenas afectados polo cancro infantil. A asociación presta atención psicolóxica e social durante a enfermidade e tamén despois da alta médica, acompañando as familias no proceso de recuperación e reincorporación á vida cotiá.
Asanog tamén desenvolve actividades específicas para adolescentes, superviventes e familias en duelo, ademais de participar na Federación Española de Familias con Cancro Infantil. Entre os seus proxectos máis recentes figura un grupo de superviventes e unha iniciativa editorial vinculada ao Día Internacional do Cancro Infantil, coa que pretende achegar á sociedade a realidade dos pacientes.
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