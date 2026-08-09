Quejas en Pardemarín después de quince días sin recogida de basura

El pleno verano y con temperaturas que rondan los treinta grados, los vecinos del lugar de Mesadoiro, en la parroquia estradense de Pardemarín, han decidido plantarse ante la situación que están viviendo. Según explican, el lugar cuenta con dos contenedores en los que los vecinos depositan su basura diaria. Sin embargo, esos contenedores llevan tiempo sin ser vaciados. Según sus cuentas hace más de quince días que el camión de la basura no pasa por este punto. Eso ha provocado que la basura desborde ya los contenedores y que comience a desperdigarse por la zona.

Los vecinos destacan que la situación de insalubridad es evidente y más teniendo en cuenta que esos desperdicios, después de tanto el tiempo a pleno sol y con las altas temperaturas que se están registrando en las últimas semanas, han comenzado a descomponerse, dando muy mal olor por toda la zona.

Aviso al Concello

Según afirman, cada jornada siguen el rumbo del esperado camión de basura. Este recorre los contenedores de la zona pero día tras día ignora los dos situados en este punto. Ante esta situación, los vecinos se han puesto en contacto con el Concello de A Estrada para trasladar sus quejas, aunque por el momento sin resultados apreciables.

Además de suponer una incomodad para ellos, los vecinos destacan que esta basura acumulada deja una mala imagen de A Estrada, en un punto que está junto a la ruta de los molinos de Pardemarín, que en esta época recorren muchos visitantes.

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Además, recordaron que, a pesar de ser pocos vecinos en el lugar, con la llegada de las vacaciones de verano hay personas que regresan a la zona para pasar unos días, lo que hace que la basura generada cada día aumente. «Es increíble que en pleno 2026 todavía estemos así», lamentaron representantes vecinales.