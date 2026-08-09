A Piedade se despide este lunes con música

Vila de Cruces continúa disfrutando de sus fiestas patronales. En esta tercera jornada de celebración de A Piedade arrancó con música al mediodía. La Banda Artística de Merza realizó un pasacalle con el que se abrieron los actos de este domingo. A las 13.00 horas tuvo lugar una misa solemne con procesión.

Procesión de la Virgen de A Piedade de Vila de Cruces. / Bernabé / Amanda Castro

La citada banda ofreció un concierto tras los actos litúrgicos y completó la jornada con otra actuación a las 20.30 horas. En esta, los miembros de la agrupación no estuvieron solos ya que contaron con la participación de Miguel Torres y Luis Rey. La música no cesó ahí ya que a medianoche dio comienzo la verbena, en este caso amenizada por la orquesta Panorama City y la disco móvil Eme Music con Carlos López.

Las fiestas concluyen este lunes 10, con un nuevo pasacalle a partir de las 12.00 horas con el grupo de gaitas Punteirolo. A continuación, a las 13.00 horas se celebrará una nueva misa solemne, que dará paso al concierto y baile a cargo del grupo de gaitas Punteirolo.

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De nuevo y en esta última jornada festiva, la música no cesa y por la tarde el encargado de animar a los asistentes será el grupo Xuntounos ela, que actuará a las 20.30 horas, y a partir de las 23.30 horas tendrá lugar la última verbena con Los Coleguitas y la disco móvil Chocolate.