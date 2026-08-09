Pasión, talento global y jazz en la clausura del Galicia Clarinet Fest en Lalín

El Galicia Clarinet Fest puso este sábado el broche final a su séptima edición con la celebración del IV Concurso Internacional Galicia Clarinet Fest, que tuvo lugar en el Auditorio de Lalín y que se desarrolló a lo largo de toda la mañana. No fue la única propuesta para ese momento, ya que a las 13.00 la Praza das Pipas volvió a ser el escenario para el concierto ensemble de Michell Anderson y Debie Andrus, quienes deslumbraron al público asistente con su talento con el clarinete.

Ya por la tarde, y acercándose al momento de la clausura, a las 20.00 tuvo lugar el gran evento final, con el concierto de clausura a cargo de la Orquesta del Galicia Clarinet Fest, que estuvo presentado por Gúmer Portas, y dirigido por José Franch Ballester. En él, más de 150 músicos, contando entre alumnado de 12 países y el profesorado internacional, compartieron escenario antes de que tuviera lugar la entrega de premios del IV Concurso Internacional.

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Cerca de la medianoche, y ya cerrando oficialmente esta edición, el Casino de Lalín albergó la última jornada de Noites de Jazz con Pablo Sanmamed al contrabajo, Iago Mourinho al piano, Bruno Couceiro en la batería y Benxa Otero con el oboe.