Música
Pasión, talento global y jazz en la clausura del Galicia Clarinet Fest en Lalín
El evento reunió a más de 150 músicos sobre el escenario en su última jornada, en la que también se celebró el IV Concurso Internacional
El Galicia Clarinet Fest puso este sábado el broche final a su séptima edición con la celebración del IV Concurso Internacional Galicia Clarinet Fest, que tuvo lugar en el Auditorio de Lalín y que se desarrolló a lo largo de toda la mañana. No fue la única propuesta para ese momento, ya que a las 13.00 la Praza das Pipas volvió a ser el escenario para el concierto ensemble de Michell Anderson y Debie Andrus, quienes deslumbraron al público asistente con su talento con el clarinete.
Ya por la tarde, y acercándose al momento de la clausura, a las 20.00 tuvo lugar el gran evento final, con el concierto de clausura a cargo de la Orquesta del Galicia Clarinet Fest, que estuvo presentado por Gúmer Portas, y dirigido por José Franch Ballester. En él, más de 150 músicos, contando entre alumnado de 12 países y el profesorado internacional, compartieron escenario antes de que tuviera lugar la entrega de premios del IV Concurso Internacional.
Cerca de la medianoche, y ya cerrando oficialmente esta edición, el Casino de Lalín albergó la última jornada de Noites de Jazz con Pablo Sanmamed al contrabajo, Iago Mourinho al piano, Bruno Couceiro en la batería y Benxa Otero con el oboe.
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