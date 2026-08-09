Fiestas
Muimenta honra a su patrón con dos días de música
redacción
San Lorenzo, el patrón de la parroquia lalinense de Muimenta, comparte este lunes y martes protagonismo con San Antonio. Mañana la misa solemne será a las 13.00 horas, acompañada por la Coral de Agolada. La Banda de Música de Muimenta amenizará la sesión vermú, y la verbena correrá a cargo de los dúos Pachi Show y Prisma. El martes 11, tras la misa cantada la charanga Ardores actuará durante la sesión vermú, mientras que el dúo Acherizados y, de nuevo, la charanga Ardores, serán los encargados de ponerle banda sonora a la verbena. Muimenta, así, inaugura una de las semanas que pasan por ser las más festivas de todo el año, ya que el 15 de agosto cuenta con centenares de celebraciones en honor a Santa María y San Roque.
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