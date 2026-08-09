El monasterio de Carboeiro conmemora a San Lorenzo

Este lunes el monasterio de Carboeiro, en Silleda, acoge una misa solemne en honor a su patrón, San Lorenzo. La eucaristía tendrá lugar a las 13.00 horas y estará presidida por el obispo de la Diócesis de Lugo, Alfonso Carrasco, y acompañada por la Coral do Corpiño. Tras los actos religiosos, las personas que deseen quedarse a comer al pie del monasterio tendrán un puesto de pulpo. Esta celebración en el cenobio tuvo lugar por primera vez en 1964, a petición de los vecinos y gracias al entonces obispo Antonio Ona de Echave.