Figueiroa busca soluciones ante la falta de aparcamiento

La parte baja de la avenida de Santiago, en Figueiroa de Arriba, es la zona que más ha crecido en A Estrada en las dos últimas décadas. La construcción de viviendas baratas llevó a muchos jóvenes a este lugar, un crecimiento constantes que sigue a día de hoy con la oferta de nuevos pisos. Ese pronunciado crecimiento se ha ido encontrando con diferentes problemas, aunque hay uno al que todavía no se ha encontrado una solución y que genera un gran y encendido debate entre los propios vecinos. Hablamos de la falta de aparcamiento en la zona, un problema que, lejos de arreglarse, se agrava cada día.

En esta ocasión el detonante del debate es el aparcamiento que tiene el Bar Invictus, cuyo propietario colocó carteles en los cristales de algunos de los coches aparcados en él, avisando de que se trata de un aparcamiento privado y reservado para sus clientes. A partir de ahí se generó un debate vecinal en torno a la falta de plazas de aparcamiento para todos los vecinos, una situación que ha ido empeorando con el pintado de nuevas zonas amarillas para falicitar la salida de coches de los garajes, la instalación de islas de contenedores e incluso la creación de una zona de parada de autobús. A eso hay que sumar las obras que se están realizando en algunos edificios de la zona, con ocupación de tramos de vía pública.

Algunos vecinos plantearon opciones como el pintado de zonas azules por horas y de zonas verdes para residentes, aunque para el presidente de la asociación de vecinos, Ángel Bergueiro, la única solución definitiva es la creación de un aparcamiento público en la zona. El dirigente recordó que hace unos años ya se habilitó un parking gracias a una cesión de una finca de la empresa Dosemas, en el que caben unos 25 coches. Este aparcamiento alivió la situación, aunque no es suficiente.

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Es por ello que desde la asociación ya plantearon al Concello de A Estrada la opción de una finca bien situada que podría dar cabida a muchos vehículos. Sería necesario sin embargo firmar un acuerdo de cesión con los propietarios, un paso que el gobierno local todavía no ha dado.