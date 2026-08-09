La Festa do Mexilón cierra la inscripción el martes

La parroquia lalinense de Soutolongo celebra el próximo viernes, día 14, su Festa do Mexilón. La cita gastronómica cumple 18 ediciones y en esta ocasión contará con el repertorio de la charanga Ardores y el pinchadiscos David Expósito para amenizar la velada, que comienza a las 22.00 horas. Las personas que deseen anotarse deben hacerlo llamando al número de teléfono 697 248 065. El plazo de inscripción remata este martes, día 11. El precio es de cinco euros por persona. Si el tiempo no acompaña, el campo estará cubierto por un carpa. La fiesta continúa el sábado con la música del dúo Cristina y Lucía y la orquesta Apolo. La Festa do Mexilón de Soutolongo se ha convertido en los últimos años en una cita del calendario estival.