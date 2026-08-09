El Concello da Estrada inicia la mayor inversión en asfaltado de su historia con 3 millones de euros

El Concello da Estrada ha puesto en marcha una nueva fase de su plan de mejora de la red viaria municipal en el ámbito rural, con una inversión de más de tres millones de euros financiada a través de distintos programas. Se trata del mayor desembolso realizado hasta la fecha en una única campaña de asfaltados y supone un incremento de cerca de un millón de euros respecto al último plan ejecutado.

La actuación contempla un total de 116 intervenciones de aglomerado en caliente en pistas y caminos municipales repartidos por distintos puntos del término rural. Estas obras se suman a las actuaciones ejecutadas durante el último año y elevan por encima de los cinco millones de euros la inversión destinada a mejorar los asfaltados de la red viaria municipal entre 2025 y 2026.

El plan permitirá llevar mejoras a las vías de las 51 parroquias de A Estrada, con actuaciones distribuidas por buena parte del territorio municipal.

Entre las intervenciones previstas figuran las de Arnois, donde se actuará en Os Bieites, A Carballeira y San Xiao; Oca, con trabajos en Outeiro y Oca de Arriba; y Loimil, con actuaciones en el tramo de Riomao a la N-525 y en el acceso a Os Casares.

En Couso se acometerán mejoras en los accesos a Fontenlo y Couso, mientras que en San Miguel de Barcala se actuará en el acceso ás Quintas. San Xurxo de Vea contará con mejoras en los accesos a O Casal y Loureiro de Arriba, y en Santeles está prevista una actuación en Renda.

El plan incluye asimismo trabajos en Paradela, concretamente en Aldea Grande; en Ribeira, en Vilar, Barbude, Baltar-Escola y Baltar-San Vicente; y en Berres, en Celeiróns, A Mouteira-O Pereiro y Vilancosta.

En Riobó se actuará en Os Besteiros, O Río, Barcia, San Martiño y San Martiño-A Pena. Orazo concentrará varias intervenciones en Vendexa, Currelo-Vilanova, Currelo y Currelo-Baldarís, mientras que Santa Mariña de Barcala contará con una actuación en Santa Mariña.

También se contemplan obras en Frades-Casalpaio, dentro de Frades; y en Santo André de Vea, donde se mejorarán Trazarís-Cardelle, Cardelle, Ramiráns, Celeiróns, Vera y Trazarís. En San Xiao de Vea se actuará en Vixín-Sandelle-Gondomar y en Baloira, en Montoiro.

El programa llegará igualmente a Toedo, con actuaciones en Toedo y Talló; Barbude, con trabajos en Trasmonte y en el acceso ao Muíño do Salgueiro; y Moreira, donde se intervendrá en Outeiro, Moreira Nova y A Pica.

En San Tomé de Ancorados está prevista una actuación en Igrexa-Gontén, mientras que San Pedro de Ancorados contará con mejoras en San Pedro, Brei, Ventosela-San Pedro y Ribas. En Agar se actuará en Gueifas y O Río y en Matalobos, en A Brea.

La zona rural de A Estrada también forma parte del plan, con actuaciones en Vilar, Acceso Recreo Cultural, Camiño de Penerada-Ouzande, Camiño dos Ramos y O Pedregal. En Aguións se mejorará O Codeso y en Callobre se intervendrá en Aldea Grande-A Riba, Nogueira, Vilafruxil, O Vilar y O Vilar-Aldea Grande.

Rubín concentra varias actuaciones: Bemposta, O Sol, A Igrexa (Rubín)-A Brea (Pardemarín), Foxo-Tras da Capela y O Sol-Acceso. En Curantes se actuará en Cortes y As Pereiras, mientras que Ouzande contará con una intervención en Alemparte-Sureiros (Somoza).

La relación de actuaciones incluye también Os Bolos y Ouzamerxe, en Lagartóns; A Torre y Campos-A Cruz, en Guimarei; y Castro Ramiro, Cernadela y Vila de Abaixo, en Somoza.

En San Xurxo de Cereixo se ejecutarán trabajos en O Millarrabo-O Viso, O Millarabo, Señoráns y Constenla. Olives contará con actuaciones en Os Pereiriños-Viladefonso, Fraiz y Fraiz-A Lagoa, mientras que en Pardemarín se mejorarán Piñeiro-Golfariz y A Brea-Vinseiro.

Una de las parroquias con mayor número de actuaciones será Tabeirós, donde están previstas intervenciones en Tabeirós, Tabeirós-Sandán, Sandán, Sandán-Piñoi, Cimáns, Outeiro, As Carballas, Sar, As Quintas y Tosar.

El plan se completa con actuaciones en Parada, en la Estrada municipal de San Xorxe a O Arnado y Eiriz-As Vilas; en Nigoi, en Escariz y A Silva; en Ribela, en Vilar-Entrecastrelo y Entrecastrelo-Arnado; y en Arca, en Os Carballal-Ascensión y A Goleta.

En Codeseda se actuará en Monteagudo, As Quintas, Outeiro y Acceso Arnado-Abragán; en Liripio, en A Canda-Portela y Cabanelas; y en Souto, en San Torcado-Campo Lameiro.

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El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, subrayó que el objetivo del Concello es que el esfuerzo económico se traduzca en una mejora efectiva de las comunicaciones en todo el municipio y recordó que las actuaciones alcanzarán las vías de las 51 parroquias de A Estrada.El regidor reconoció, no obstante, que todavía quedan «muchas necesidades por atender» y agradeció públicamente «la paciencia y la comprensión que muestran los vecinos».