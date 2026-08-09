Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renunciar a sus bebésMapa Empresarial GaliciaDentro de la PanoramaTerrazas VigoO MarisquiñoEDITORIAL
instagramlinkedin

Memoria histórica

Cerdedo recuerda a Francisco Arca y Secundino Bugallo

La Ponte do Barco acoge el 13 de este mes recitales, música y una ofrenda floral a los dos sindicalistas asesinados en 1936

Monolito en recuerdo a los dos canteros fusilados.

Monolito en recuerdo a los dos canteros fusilados. / BERNABE/JAVIER LALIN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Cerdedo

Como cada 13 de agosto, Cerdedo rinde un homenaje a Francisco Arca y Secundino Bugallo, dos canteros y sindicalistas vinculados a la CNT que fueron torturados y asesinados en l Ponte do Barco en agosto de 1936, hace ahora 90 años. La jornada comienza a las 20.00 horas en la Casa do Pobo de Pedre, donde se reunirán todas las persona que deseen participar para después desplazarse a la citada Ponte do Barco. Como de costumbre, habrá un micro abierto a los asistentes, así como recitales de poesía y una ofrenda floral. El acto de homenaje está organizado por los vecinos y el colectivo A Lumieira da Terra de Montes. Esta entidad ha realizado otras actividades para mantener viva la memoria colectiva, como una relación de las Casas do Pobo, construidas por sociedades agraristas o sindicales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents