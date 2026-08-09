Coacharela Fest
A Cacharela des(tapa) su mejor versión en Lalín
La cita gastrónomica reunió a vecinos y visitantes con una propuesta dinámica que combinó variadas opciones culinarias, catas especializadas y actuaciones musicales en directo hasta la madrugada
El barrio de la Cacharela se convirtió este sábado en el epicentro del ocio estival con la celebración de la segunda edición del Coacharela Fest. La actividad arrancó a las 13:00 horas con el objetivo de revalidar el gran éxito de su convocatoria inaugural y consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano lalinense.
Organizado con una estructura dinámica que conecta diferentes espacios, el evento combinó la identidad de cercanía con una oferta cultural y gastronómica de primer nivel, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada mediante música en directo y sesiones de DJ.
El apartado culinario fue uno de los grandes atractivos de esta jornada. Nueve chefs de renombre, con estrecha vinculación a Lalín y su entorno, se unieron para diseñar un menú compuesto por ocho tapas diferentes repartidas en tres turnos entre el mediodía y la noche. Desde las 13.30 horas vecinos y visitantes pudieron disfrutar de las tres primeras propuestas gastronómicas, a cargo de Cris López, Álex Iglesias y Ruli García. Entremedias de esta primera ronda, dio comienzo la cata de Codorniu con maridaje de pastelería Navaza y amenizada por los DJs Santi Moly y Moncho Nela.
No hubo tiempo para el descanso, ya que a las 18.30 horas tuvo lugar la segunda cata, esta vez de Vinos Manuel Gil y en colaboración con la Real Conservera Española. Esta actividad dio paso al segundo turno de tapas donde los asistentes pudieron probar las propuestas de Bárbara Otero, Álvaro Sánchez y María Pérez y Noel Fernández, y amenizado por O Gran Show. El cierre de la degustación llegó con las tapas de Adrián Felípez y Diego López. La música tampoco cesó en ningún momento y es que desde las 22.30 horas hasta el cierre Muaré; Chorima y los Djs Santi Moly y Moncho Nela fueron los encargados de amenizar esta segunda edición del Coacharela Fest, al que no le faltó de nada.
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