Aedeza celebra del 20 al 30 de este mes su concurso «Deztápate»

La Asociación de Empresari@s de Deza, Aedeza, celebrará entre los días 20 y 30 de este mes la 15ª edición del concurso de tapas «Deztápate», con el que quiere dinamizar la hostelería en la recta final del verano.

La organización está ultimando varias novedades y sorpresas para esta convocatoria. Los hosteleros que deseen tomar parte disponen de plazo hasta mañana lunes para confirmar su inscripción y remitir tanto el nombre de la tapa que van a ofrecer como una fotografía de la misma. Además, deben indicar el horario en que van a servirla y la jornada o jornadas de descanso.

Tres favoritas

La mecánica del concurso será similar a la de convocatorias anteriores, de modo que solo pueden participar clientes mayores de edad. Recibirán una papeleta que deben sellar en cada local participante, a medida que consuman la tapa correspondiente. En esa papeleta han de puntuar sus tres propuestas favoritas (con 3 puntos a la mejor, 2 a la siguiente y 1 para la tercera). La clasificación de las tapas ganadoras va a obtenerse sumando todos los puntos. Los locales que ganen en este certamen recibirán un diploma acreditativo y distintas bonificaciones en las cotas de asociado.

Los clientes participarán en el sorteo de 23 premios, que se anunciarán el día de la presentación, siempre que entreguen su «pasaporte» completo con los sellos de todos los establecimientos.