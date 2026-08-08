Infraestructuras
Vila de Cruces pide a la Xunta apoyo para tres nuevas sendas peatonales y mejoras en la PO-204
El primer edil, Luis Taboada, mantuvo un encuentro institucional con el delegado territorial, Pablo Fernández López, para abordar asuntos de interés local
Redacción
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández López, fue recibido este viernes por el alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, para tratar diversos asuntos de interés local. Durante el encuentro, el primer edil solicitó el apoyo de la Xunta para impulsar la ejecución de tres proyectos de sendas peatonales en las parroquias de Carbia, Piloño y Sabrexo, actuaciones que considera necesarias para mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de los peatones en las mencionadas zonas.
Así mismo, el alcalde hizo entrega al delegado territorial de una copia del escrito presentado por el Concello en lo que se solicitan mejoras en la carretera PO-204, incidiendo en la necesidad de acometer actuaciones que aumenten la seguridad en esta vía. Entre las demandas figura también la instalación de bandas reductoras y la mejora de los enlaces entre la PO-905 y la EP-6403.
Tras la reunión, las autoridades comprobaron el resultado de las obras de mejora de la accesibilidad ejecutadas en los aseos de la Casa do Concello. La intervención consistió en la reforma integral de estas dependencias para adaptarlas a los criterios de accesibilidad universal, incorporando las modificaciones necesarias para facilitar su uso por parte de las personas con movilidad reducida, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la funcionalidad del edificio. La actuación fue financiada a través de la convocatoria de subvenciones de la Xunta, destinada a la creación y mejora de infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales para el ejercicio 2025.
- Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
- ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
- Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer