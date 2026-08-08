Vila de Cruces pide a la Xunta apoyo para tres nuevas sendas peatonales y mejoras en la PO-204

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández López, fue recibido este viernes por el alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, para tratar diversos asuntos de interés local. Durante el encuentro, el primer edil solicitó el apoyo de la Xunta para impulsar la ejecución de tres proyectos de sendas peatonales en las parroquias de Carbia, Piloño y Sabrexo, actuaciones que considera necesarias para mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de los peatones en las mencionadas zonas.

Así mismo, el alcalde hizo entrega al delegado territorial de una copia del escrito presentado por el Concello en lo que se solicitan mejoras en la carretera PO-204, incidiendo en la necesidad de acometer actuaciones que aumenten la seguridad en esta vía. Entre las demandas figura también la instalación de bandas reductoras y la mejora de los enlaces entre la PO-905 y la EP-6403.

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Tras la reunión, las autoridades comprobaron el resultado de las obras de mejora de la accesibilidad ejecutadas en los aseos de la Casa do Concello. La intervención consistió en la reforma integral de estas dependencias para adaptarlas a los criterios de accesibilidad universal, incorporando las modificaciones necesarias para facilitar su uso por parte de las personas con movilidad reducida, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la funcionalidad del edificio. La actuación fue financiada a través de la convocatoria de subvenciones de la Xunta, destinada a la creación y mejora de infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales para el ejercicio 2025.