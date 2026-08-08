Silleda instalará en Avenida do Parque un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos

El Concello de Silleda instalará un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos en la Avenida do Parque. El proyecto está aprobado como actuación pública de naturaleza no productiva y precisa una inversión de 64.566 euros, de los que 50.000 proceden de las ayudas Leader del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Esta intervención permitirá que el casco urbano disponga de una nueva infraestructura pública vinculada a la movilidad sostenible y a la transición energética. La memoria que presentó el Concello señala como objetivos mejorar los servicios públicos disponibles, atender una demanda creciente de los vecinos y vecinas así como de las personas que se desplazan al municipio y precisan de estos puntos de recarga. El gobierno local se decantó por ubicarlo en la Avenida do Parque porque es una zona céntrica, visible y de fácil utilización. En concreto, el punto va a instalarse en la transición entre las plazas públicas de aparcamiento y el espacio reservado para los taxis, en la zona que se está renovando con motivo de las reformas de la avenida. Habrá dos mangueras, de las que una quedará reservada para los taxis para así fomentar la renovación de la flota de vehículos de servicios públicos. La otra será de uso público y estará disponible las 24 horas del día, salvo incidencias técnicas u operaciones de mantenimiento.

El Concello prevé establecer una tarifa pública vinculada a la energía consumida, aunque cabe la posibilidad de recargas gratuitas en campañas o en acciones puntuales de promoción y sensibilización sobre movilidad sostenible. La regidora, Paula Fernández Pena, insiste en que es importante que el municipio disponga de este tipo de servicios accesibles tanto para los residentes como para los turistas.