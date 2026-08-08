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Silleda comienza los trabajos de asfaltado de los caminos en Cira

Las intervenciones serán en Santa Baia, Sobrado, Vilar, Altamira, Fucarelos y O Candao

La alcaldesa Paula Fernández Pena visitó el inicio del asfaltado de las pistas de Cira.

La alcaldesa Paula Fernández Pena visitó el inicio del asfaltado de las pistas de Cira. / Cedida

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Redacción

Silleda

Han comenzado los trabajos de asfaltado incluidos en la actuación de mejora vial de la parroquia de Cira, en Silleda, adjudicada a la empresa Taboada y Ramos y que cuenta con una inversión superior a los 400.000 euros.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó este viernes los trabajos acompañada por la concejala Ángela Troitiño y por responsables de la empresa adjudicataria. Las obras se incluyen en el programa municipal de actuaciones en el rural aprobado a través del crédito de 1.750.000 euros destinado a la mejora de pistas y caminos en distintas parroquias del municipio, una iniciativa que contó con el apoyo de toda la Corporación municipal.

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En el caso de Cira, los trabajos contemplan intervenciones en distintos puntos de la parroquia, con actuaciones en lugares como Santa Baia, Sobrado y Vilar, así como en varios núcleos, entre ellos Altamira, Fucarelos y O Candao. Las obras tienen como objetivo principal renovar la capa de rodadura y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en los caminos municipales.

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