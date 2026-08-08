El PSOE cuestiona la gestión municipal de piscinas, playa fluvial y contenedores

El pleno ordinario de agosto, celebrado este jueves por el Concello de A Estrada, aprobó por unanimidad los festivos locales de 2027, que serán los días 24 y 25 de junio, coincidiendo con las celebraciones de San Paio. Tras este único acuerdo de la parte resolutiva, el PSOE centró su intervención en formular preguntas al gobierno municipal sobre las piscinas municipales, la playa fluvial y la reorganización de las islas de contenedores en el casco urbano.

En relación con las piscinas, el edil aseguró que el gobierno confirmó que durante la reforma no se sustituyeron las tuberías de entrada y salida de agua, pese a la reciente avería que obligó a cerrar las instalaciones durante varios días. El portavoz calificó esta decisión de "curiosa" tras una inversión cercana al medio millón de euros y pidió conocer el coste de la reparación. Además, lamentó los perjuicios ocasionados a los usuarios y a los campamentos municipales.

Los socialistas también criticaron el retraso en la apertura de la playa fluvial y cuestionaron que las nuevas compuertas, valoradas en unos 40.000 euros, necesiten una cubierta de plástico para evitar pérdidas de agua. Por último, reclamaron explicaciones por la reubicación de una isla de contenedores, al considerar contradictorios los argumentos empleados por el gobierno para rechazar y autorizar distintos emplazamientos.