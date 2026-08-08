Olalla Garra abre su muestra«Universos» en el Café de Mili

La creadora lalinense Olalla Garra no se toma agosto como mes de vacaciones. Al contrario. Si desde el día 1 quien viva o visite Vilagarcía peude contemplar la exposición «Núcleos: estados de transformación», desde este viernes el Café de Mili, en el casco urbano de Lalín, alberga la muestra «Universos», que es un recorrido por cinco colecciones que desarrolló durante su última etapa artística. Olalla Garra, además, estará presente la próxima semana en la Mostra de Artesanía de Agolada.