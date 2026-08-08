Campaña estival
Música de Los Suaves y consumición gratis para incentivar las compras
El comercio estradense recupera los Xoves de Verán con nuevo formato
A Estrada volverá a convertir la Praza do Concello en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con la celebración de una nueva edición de los Xoves de Verán, una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) que en esta ocasión cambiará los tradicionales hinchables acuáticos y la fiesta de la espuma por música en directo y consumiciones gratis.
La cita se desarrollará el próximo 20 de agosto, entre las 16:30 y las 20:30 horas, con un programa pensado para todas las edades. La tarde comenzará con la actuación de Gramola Gominola, que ofrecerá su espectáculo de 16:30 a 18:15 horas, dando paso posteriormente a A Banda do Elías, formación que rendirá homenaje al mítico grupo de rock gallego Los Suaves con un concierto previsto entre las 18:30 y las 20:30 horas.
Además de la programación musical, ACOE volverá a apostar por incentivar las compras en los establecimientos asociados mediante una campaña de recompensas para su clientela. Las personas que realicen compras superiores a 10 euros en un comercio adherido a la asociación podrán obtener una consumición gratuita durante el evento, siempre que presenten un ticket con fecha comprendida entre el 1 y el 20 de agosto.
La promoción permitirá canjear cada ticket por un menú compuesto por un perrito caliente con patatas y una bebida, hasta completar las 200 consumiciones previstas por la organización, que se repartirán por orden de llegada.
Con esta iniciativa, la Asociación de Comerciantes de A Estrada busca dinamizar la actividad económica de la villa al tiempo que ofrece una propuesta de ocio gratuita para disfrutar del verano. Música en directo, ambiente festivo y apoyo al pequeño comercio volverán a darse la mano en una jornada estival.
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