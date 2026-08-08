Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Microplásticos desde MorrazoControl Viajeros de ItaliaConcierto Abraham MateoÉrguete vs OubiñaEclipse total de SolO MarisquiñoGalería Histórica
instagramlinkedin

Campaña estival

Música de Los Suaves y consumición gratis para incentivar las compras

El comercio estradense recupera los Xoves de Verán con nuevo formato

Uno de los Xoves de Verán de la ACOE del año pasado. | BERNABÉ

Uno de los Xoves de Verán de la ACOE del año pasado. | BERNABÉ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lois Docampo

A Estrada

A Estrada volverá a convertir la Praza do Concello en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con la celebración de una nueva edición de los Xoves de Verán, una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) que en esta ocasión cambiará los tradicionales hinchables acuáticos y la fiesta de la espuma por música en directo y consumiciones gratis.

La cita se desarrollará el próximo 20 de agosto, entre las 16:30 y las 20:30 horas, con un programa pensado para todas las edades. La tarde comenzará con la actuación de Gramola Gominola, que ofrecerá su espectáculo de 16:30 a 18:15 horas, dando paso posteriormente a A Banda do Elías, formación que rendirá homenaje al mítico grupo de rock gallego Los Suaves con un concierto previsto entre las 18:30 y las 20:30 horas.

Además de la programación musical, ACOE volverá a apostar por incentivar las compras en los establecimientos asociados mediante una campaña de recompensas para su clientela. Las personas que realicen compras superiores a 10 euros en un comercio adherido a la asociación podrán obtener una consumición gratuita durante el evento, siempre que presenten un ticket con fecha comprendida entre el 1 y el 20 de agosto.

La promoción permitirá canjear cada ticket por un menú compuesto por un perrito caliente con patatas y una bebida, hasta completar las 200 consumiciones previstas por la organización, que se repartirán por orden de llegada.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la Asociación de Comerciantes de A Estrada busca dinamizar la actividad económica de la villa al tiempo que ofrece una propuesta de ocio gratuita para disfrutar del verano. Música en directo, ambiente festivo y apoyo al pequeño comercio volverán a darse la mano en una jornada estival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
  2. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  3. Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
  4. Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
  5. La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
  6. ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
  7. Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
  8. Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Santi Fuentes: «En tres anos os chineses xa están importando os mellores cabalos árabes»

Finaliza la reforma de la grada y del cierre del estadio Manuel Regueiro

3.500 bocados para homenajear a San Lorenzo

Música de Los Suaves y consumición gratis para incentivar las compras

Olalla Garra abre su muestra«Universos» en el Café de Mili

Lamazares reclama la aprobación de 500.000 euros para el vial a Oseira

Lamazares reclama la aprobación de 500.000 euros para el vial a Oseira
Tracking Pixel Contents