Lamazares reclama la aprobación de 500.000 euros para el vial a Oseira

El Concello de Rodeiro reclama a la Deputación que autorice, en su próxima junta de gobierno, el uso de los fondos del programa +Provincia que le corresponden al municipio para ejecutar la mejora integral de la carretera que comunica el cruce de Oseira con la parroquia de Arnego. Son 472.000 euros que permitirán actuar en una de las vías ·«con maior intensidade de tráfico de todo o concello, sobre todo de vehículos pesados, e que presenta unha necesidade urxente de actuación para mellorar a seguridade e as condicións de circulación», explica el alcalde en funciones, Alberte Lamazares.

El gobierno local de coalición lamenta que la Diputación resolviese las solicitudes «da práctica totalidade dos concello da provincia», mientras Rodeiro continúa a la espera de esa autorización. Esta demora retrasa la licitación de las obras y reduce los plazos de ejecución.

Lamazares, en este punto, remarca que «non existe ningunha razón que xustifique que Rodeiro sexa un dos últimos concellos en recibir esta autorización, cando se trata duns fondos que lle corresponden por dereito aos nosos veciños e veciñas». Por ello, insta a que en la junta de gobierno de la semana que viene (suelen ser los viernes) la administración provincial dé luz verde a esta inversión, para iniciar el proceso de licitación de inmediato.