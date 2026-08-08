Lalín recibe 3.500 euros por dinamizar a lingua galega

A Consellería de Cultura outorga 3.575 euros ao Concello de Lalín para actividades de dinamización da lingua galega. O proxecto do concello incluiu a banda deseñada «O avidor Loriga. VII Boinas», o recital poético «A árbore das palabras» e varias proxeccións audiovisuais, amén de catálogos dixitais. O galego é ademais a lingua que emprega o Concello nas súas redes sociais e na programación estable do Pazo de Liñares, que inclúe representacións mensuais neste idioma.

A edil de Cultura, Begoña Blanco, sinala que «a promoción da lingua galega forma parte da acción do goberno ao longo de todo o ano. Seguiremos impulsando proxecto que acheguen o galego á veciñanza desde a literatura, o teatro, a música, o patrimonio e todas aquelas manifestacións culturais que contribúan a fortalecer o seu uso social».